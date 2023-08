En alerta municipios por calidad de aire: SSG

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Diaz Martínez, dijo que el estado se mantiene alerta, principalmente en la zona metropolitana por la calidad del aire, esto, por las emisiones contaminantes de algunas empresas.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Daniel Díaz Martínez, resaltó que si bien, hasta el momento no se ha identificado un comportamiento fuera de lo normal en materia de salud entre los guanajuatenses, se mantiene la vigilancia para evitar que estos se conviertan en problemas respiratorios agudos.

Supervisan calidad del aire para evitar malestares respiratorios.

Con base en esto, el funcionario estatal aseguró que en el estado seguirán revisando a diario la calidad del aire, para evitar la emisión de partículas PM10 superiores.

“Sí ocupados y preocupados por la salud de todos los municipios de la zona metropolitana y los de los municipios alrededores; esta zona metropolitana hoy tenemos conocimiento del tipo de partículas que se emiten, la calidad del aire, del agua y eso lo vamos a seguir monitoreando y de existir un riesgo lo daremos a conocer”, explicó.

Puntualizó que en el caso del municipio de Salamanca, se mantiene una supervisión permanente por la contaminación del aire que genera la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se encuentra en este municipio.

Daniel Díaz Martínez, puntualizó que si bien el tema de la refinería Antonio M. Amor (RIAMA), es uno de los temas ambientales que más se vigilan en el estado en coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), pues la quema de combustóleo es parte de la agenda ambiental 2030, sin embargo, por el momento se mantiene en vigilancia.

“Nos reunimos para revisar el tema de la contaminación ambiental, no solamente el agua, sino la calidad del aire,para nosotros darles a conocer el incremento de enfermedades respiratorias que se tenían en ese momento, como lo es conjuntivitis, dermatitis, alergias y enfermedades respiratorias agudas y en ese momento no identificamos como tal un comportamiento diferente a lo que tiene el resto del estado”, dijo.

Agregó que es urgente que se le apueste a la creación de políticas públicas en el estado, pues reiteró que los objetivos al 2030 no se debería usar combustible fósil,mismo que al día de hoy es uno de los principales contaminantes del aire en el estado lo que trae consigo un grave riesgo a la salud, a corto, mediano y largo plazo.

“La recomendación para el municipio y la Federación, en función de que ahí está una refinería, y que la primera autoridad sanitaria son los alcaldes, desde luego el gobernador, conocer la calidad del aire, tipo de particular para que no se haga ejercicio al aire libre, o la refinería no queme combustóleo, o en su caso de ser necesario modificar los horarios de la escuela; hacemos identificación de riesgo y generamos recomendaciones; se hace de manera permanente”, detalló.