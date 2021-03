En abril, noticias de vacunas compradas por gobierno de Guanajuato

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, adelantó en abril podría anunciar la compra de vacunas anticovid para inocular a todo el personal médico de hospitales públicos y privados. Para ello, afirmó tiene listos 400 millones de pesos.









“Tenemos listos más de 400 millones de pesos para comprar la vacuna contra Covid-19; nomás que nos la vendan, será aplicada por gobierno del estado y a los primeros que vamos a vacunar serán los doctores, porque faltan muchos, a las enfermeras, a los camilleros, a todo el personal de Salud que no ha sido vacunado”, indicó en la inauguración de la Unidad Médica de Echeveste, en el municipio de León.

Agregó que “estamos viendo quién nos vende pronto esa vacuna. Primero vamos a vacunar a todos los que están en la línea de batalla y después a la población en general, porque ustedes nos están salvando la vida, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias por un posible contagio”, dijo, dirigiéndose a los trabajadores de bata blanca.

Te Puede Interesar:

Local Mueren otros 28 guanajuatenses por Covid-19

“Guanajuato tiene finanzas sanas tenemos ese recurso listo. Yo espero que para abril nos den una buena noticia y ya nos las venden y las vamos a poner pronto. Ojalá que en abril tengamos esa respuesta positiva, ya se les comentaré”, reiteró.

En su mensaje, reprochó una vez más la estrategia del gobierno federal y viendo a los médicos del centro de salud de Echeveste, dijo que “Es un reclamo que siempre he hecho; no porque no estén en un hospital Covid-19, quiere decir que no atienden personas con ese es el problema; aquí ven a la gente que a lo mejor es asintomática y nos puede estar contagiando, o personas que no saben que tienen Covid-19 y los están atendiendo”.









Al gobierno federal, le dijo "antes de vacunar a los siervos de la nación, a los correcaminos y a todos esos… servidores, hay que vacunar a nuestros doctores y enfermeras porque ellos se están jugando la vida, no sólo de los hospitales públicos, también de los privados, porque el personal de limpieza de los hospitales está en riesgo”.

Rodríguez Vallejo destacó que el sistema de salud estatal es considerado mejor que el del IMSS o ISSSTE

“Fíjense cómo son las cosas que estas instituciones no piden que les echemos la mano; los policías estatales, nos dicen ´porfas que lo atiendan en nuestro sistema porque ha mejorado muchísimo”.









Recordó que en el último año se concluyeron cuatro unidades médicas, de los cuales dos son CAISES (en Apaseo el Grande y León) y dos UMAPS (en León y Salamanca). En proceso de construcción hay siete nuevas unidades, porque “aquí sí nos preocupa y cuidamos la salud en nuestra gente, porque aquí sí se aplican los recursos públicos en obras y acciones para la gente que lo necesita”.

“A pesar de los recortes brutales de la federación, hemos invertido más de 800 millones de pesos en reconversión hospitalaria, en el hospital inflable , en compra de equipo de protección personal, en medicinas y en insumos”, finalizó.









La Unidad Médica Médica de Echeveste contará con 18 trabajadores, atenderá a unas 12 mil 500 personas de los alrededores y tuvo una inversión de casi 12 millones de pesos.