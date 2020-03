Empresas no apoyan a adultos mayores

Luego del decreto emitido por la Secretaria de Salud que ordena que los adultos mayores de 65 años deben permanecer en casa y quienes estén en vida laboral activa sean enviados en cuarentena, con goce de sueldo y demás prestaciones, los beneficiarios afirman que no todos cuentan con la suerte de que las empresas los apoyen.

Antonio García, quien depende del trabajo diario como bolero mencionó que “algunos nos vemos en la necesidad de salir, pues ante la crisis económica por el Covid -19, no podemos quedarnos en la casa”.

Refugio Andrade quien se dedica a trabajar en la industria de la construcción dijo, “tengo que salir aunque uno no quiera. Yo vengo a buscar trabajo”.

Estaba trabajando y me suspendieron por esta crisis, y tengo que salir a buscar para llevar el sustento a la casa. Si no, nos morimos de coronavirus, me voy a morir de hambre”.

“Llegas a una edad en la que ya no eres útil para las empresas. A esta edad ya tienes pensión, tienes que salir a buscar el pan de cada día y es mi caso, si no trabajo no como, no me voy a quedar en mi casa”.