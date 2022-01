Empresas guanajuatenses fabricarán piezas de aviones

León, Gto.- Empresas del estado fabricarán durante enero 20 piezas para aviones de compañías internacionales, como lo es Boeing y Airbus, comentó para El Sol de León, Alejandro Arredondo Aguilera, director del Clúster Aeroespacial de Guanajuato.

“Algunas aerolíneas internacionales han hecho pedidos a empresas como Boeing, Airbus para diferentes aviones, esos pedidos llegan a cotizarse en Guanajuato y hay empresas que ya han ganado proyectos para comenzar la manufactura de sus aviones que se tienen que entregar en los próximos años”, mencionó.

Local Espera Clúster Aeroespacial que Safran invierta en Guanajuato

La empresa Boeing es la mayor compañía aeroespacial del mundo y el fabricante líder de reactores comerciales y sistemas de defensa, espaciales y seguridad, mientras que Airbus, proporciona soluciones eficientes en helicópteros civiles y militares, siendo una empresa líder a nivel mundial.

Arredondo Aguilera explicó que todas las operaciones que se tienen en Guanajuato tienen un esquema de crecimiento, capacidad de producción y sobre todo cuentan con personal capacitado para poder realizar las labores profesionales de la industria.

“Todas las operaciones que tenemos en Guanajuato aeroespaciales ya están trabajando en un esquema de crecimiento, hay empresas que en enero van a estar produciendo 20 piezas para aviones y en diciembre van a tener que crecer al doble, es decir fabricar 40 piezas, son muy grandes y especializadas y ese crecimiento aunque pareciera fácil y sencillo, estamos hablando de ampliar naves, generar más empleos, de invertir más para poder hacer que entre esta demanda que están pidiendo las empresas”, dijo.

Resaltó que las empresas en Guanajuato están trabajando de forma apresurada porque en la industria aeroespacial el incremento de pedidos es más complicado que otros sectores; por ejemplo en el automotriz, que de producir 300 mil piezas, aumentan su producción a 600 mil en un año.

“Las empresas en Guanajuato están trabajando de forma apresurada porque el brinco no es tan fácil como se pudiera pensar, no es como la industria automotriz, por ejemplo si hoy General Motors produce 300 mil camionetas en este año, para el próximo año tendrá que producir 600 mil, por lo que no es igual, pero sí hay capacidad de producción, talento, personal especializado y cadena de suministro”, comentó.

El director del Clúster Aeroespacial de Guanajuato dijo que en estos momentos varias empresas de la industria están viendo la manera de obtener contratos de producción, sobre todo después del evento de BJX Aerospace Summit 4.0.