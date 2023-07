Empresarios salmantinos se reunieron con Sophia Huett

Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, en el municipio, empresarios salmantinos sostuvieron una reunión con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Sophia Huett, en donde se abordaron temas de seguridad y estrategias para mejorar la seguridad en el municipio. En dicha reunión se dieron a conocer los diversos sectores que se ven afectados. César Raymundo Gómez García presidente del Observatorio Ciudadano, explicó que es importante contar con un trabajo en conjunto con los tres niveles de gobierno además de contar con una fuerza de seguridad fortalecida en los municipios.

El pasado jueves empresarios de diversos sectores del municipio, sostuvieron una reunión con Sophia Huett, Secretaria de Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en donde se abordaron diversos de esta índole, en beneficio del sector empresarial de la ciudad.

En este contexto, Raymundo Gómez García presidente del Observatorio Ciudadano, detalló que este tipo de reuniones abonan demasiado al municipio, en donde el sector empresarial del municipio se sienta arropado por parte de las autoridades estatales.

“Estuvimos viendo los índices de delincuencia a nivel estatal y en particular en Salamanca, vimos rubro por rubro qué es lo que más afecta al estado, la percepción que se tiene misma que es preocupante, más que la marcada en los índices, necesitamos impulsar una participación ciudadana en el tema de seguridad porque es esencial, no debemos estar rebasado en el estado, si no participamos como ciudadanos será difícil que en su momento tengamos logros importantes”

El empresario salmantino, destacó que para poder lograr un cambio en la ciudad es necesario contar una coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero sobre todo el poder fortalecer las policías municipales.

“Una policía fortalecida hace que muchas cosas sucedan, en coordinación con el estado y federación y no depender solamente de la federación. Tenemos que tener una planeación, hacer mesas de seguridad con la ciudadanía, para poder tener problemas detectados y cómo poder tener soluciones o planeaciones con la ciudadanía y poder compartir los temas que nos aquejan”, puntualizó.

Dentro de los acuerdos llegados dentro de esta reunión fueron el de trabajar de la mano con información real, y en este mismo sentido promover las mesas de seguridad, más participación ciudadana.

“Promover la voluntad de coordinación de los tres ejes de gobierno e ir tratando de hacer invitaciones de manera ciudadana para poder hacer varios proyectos ciudadanos en beneficio de la seguridad; poder dar becas a los hijos de policías, fomentar el deporte en las colonias, rescatar espacios públicos y sumar esfuerzos para poder hacer este tipo de programas y concientizar a la ciudadanía a realizar denuncias y tengan la confianza de que su información proporcionada no caiga en malas manos”, finalizó.