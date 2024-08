Empresarios buscan adaptación ante el nearshoring en Irapuato y la región

Entrar a las cadenas de suministros es uno de los retos más grandes para empresarios y empresarias locales, con la llegada del nearshoring, las empresas locales deben adaptarse para competir en igualdad de condiciones, fue este el tema principal del ciclo de conferencias “Recursos para enfrentar los desafíos del nearshoring”.





Las conferencias organizadas por Coparmex tuvieron lugar en la UQI.





Con la diversificación empresarial que ha alcanzado Irapuato y la región, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato - Salamanca busca que se puedan fortalecer no solo a los estados, sino a la condición particular de empresarios, colaboradores y generar círculos virtuosos de desarrollo.

Con la visión de especialistas en estos sectores de talla nacional e internacional como Felipe Bergesch y Jan Seumenicht, Lilian del Carmen López Consuelo y Luis Ernesto Rojas, afiliados a la cámara y otros empresarios y empresarias pudieron fortalecer las metas de sus empresas rumbo al futuro y la competencia para cuidar la producción, los precios, pero sobre todo al capital humano.





Explicaron cómo volver una oportunidad para pequeños y medianos empresarios el nearshoring.





Felipe Bergesch y Jan Seumenicht, expusieron como el nearshoring atrae inversión y cómo las empresas deben apostar a la innovación para competir con piso parejo, una de las herramientas será el “Lean manufacturing”, es decir, el cuidado de costos, calidad y capital humano para conseguir estabilidad.





NEARSHORING, DESAFÍOS QUE DEBEN CONVERTIRSE EN OPORTUNIDADES





Felipe Bergesch explicó que, el nearshoring impactará a las empresas locales pues traerá derrama económica y nuevos clientes, contribuye al crecimiento y diversificación, acorta las cadenas de suministro, fomenta la educación y capacitación lo que resulta en una mejor calidad de vida, sin embargo esto traerá también algunos retos a nivel nacional como el del suministro energético, la necesidad urgente del desarrollo de infraestructura, la escasez de mano de obra calificada, una escalada de sueldos y salarios, esto sin olvidar los efectos en el ambiente.





Autoridades municipales y estatales brindaron su apoyo al sector empresarial.





Destacó que las herramientas que las y los empresarios deben tener en cuenta para aprovechar esto es analizar inversiones en tecnología e innovación, entender que el brinco a las nuevas tecnologías tendrá que ser inminente para competir contra grandes empresas, hacer alianzas estratégicas, diversificar en cuanto a conocimientos, tomar en cuenta la exportación y claro, hacerlo de la mano de los gobiernos por medio de regulaciones que harán que el progreso sea para todos.

Valentín Barajas Sánchez, presidente de Coparmex Irapuato - Salamanca reiteró que brindarán acompañamiento a las empresas agremiadas para enfrentarse a los retos, pues siempre han tenido la misión de la representación del sector en distintos ámbitos y el acompañamiento y la capacitación

“Estamos convencidos de que cuando las empresas son más competitivas, innovadoras, se vuelven más rentables, más exitosas y son generadoras de bienestar, esta palabra que suena mucho en estos últimos años y que a veces se ha desvirtuado su significado, una empresa exitosa es aquella que le genera bienestar a sus dueños, colaboradores, clientes, al gobierno a través de la recaudación de impuestos y esto solo se va logrando cuando ellas se vuelven más competitivas y más eficaces en lo que hacen”.









Añadió que con eventos como el que se llevó a cabo en la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato atienden las preocupaciones de cómo sumarse a la cadena de valor en el estado

“Hemos visto como en las últimas décadas la economía del estado ha cambiado totalmente, pero muchos seguimos sin podernos sumar a esa cadena de valor, ¿Qué nos hace falta?.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Capacitación, certificación, hacer redes de networking y es ahí donde nosotros nos damos a la tarea de acompañarlos en esta odisea”.









Al evento acudieron autoridades estatales y municipales que refrendaron el apoyo al sector empresarial.