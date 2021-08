Empodera mentefactura a trabajadores

El secretario general de la Federación de Obreros y Campesinos (FROC-CTM) de Salamanca-Valle de Santiago, Víctor Manuel Solís Almanza, dijo que la mentefactura será una oportunidad para empoderar a los trabajadores de los sindicados hacia una nueva modalidad de trabajo, que tendrá como base la innovación y la competitividad de los sectores.

Solís Almanza dijo que dentro de las industrias que conforman el sindicato de la CTM es el sector petroquímico el que ya viene trabajando con la mentefactura desde hace décadas, por lo que ya cuentan con experiencia en este nuevo modelo.

“Esto (mentefactura) apenas va a empezar a sonar, pero nosotros ya tenemos experiencia de décadas a nivel nacional y estamos dispuestos a capacitar a otros porque no solamente el sindicato petroquímico es el que lo maneja, sino que tenemos que hacer lo que nos toca para conservar la fuente de empleo y generar una cultura laboral y de trabajo alineada a la productividad”, explicó.

La mentefactura no es otra cosa que eficientar la mano de obra y adaptarla a la manera en cómo se vive hoy en día, no sólo en Guanajuato sino a nivel mundial, en donde el trabajador no solamente es parte del funcionamiento de las máquinas sino que también aporta ideas para esas mejoras.

Señaló que desde los noventas la industria petroquímica se ha enfocado en la capacitación de su personal para hacer frente a este tipo de tecnologías de innovación, aunque reconoció que con la mentefactura es una oportunidad de crecimiento, también como sindicatos puede llegar a disminuir la plantilla, sin embargo esto dependerá de la capacidad que tengan los trabajado para adaptarse a los nuevos cambios.

“Nosotros, en el sindicato petroquímico, venimos trabajando ya con ese estilo y con esa mentalidad e inclusive tenemos un lema que dice que ‘no somos mano de obra sino mente de obra’, y como tal tenemos la obligación de introducir al resto de los sindicatos en esta modelo”, indicó.