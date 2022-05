Emplea Salamanca acciones para fortalecer inclusión y diversidad sexual

La presidenta de las comisiones de Derechos humanos e Igualdad de Género, Coral Valencia Bustos destacó el trabajo coordinado para eliminar la violencia de género y la diversidad sexual en Salamanca, aunado a ello mencionó de busca establecer la primera oficina municipal para atender a miembros de los colectivos LGTBIQ+.

“Nos hemos reunido con algunos grupos de mujeres como Regla Rota, ya que una de las presidentes tomó protesta en el IMSM, precisamente para realizar los trabajos que ahí se llevan a cabo a favor de las mujeres, para la lugar contra la no violencia y la igual de género que siempre hemos luchado para que esto se logre, se han acercado conmigo directamente otros colectivos de mujeres desaparecidas que antes no se les había tomado en cuenta y que hoy se sienten ya escuchadas, nos han entregado personalmente algunas peticiones de herramientas, equipo que necesitan para realizar su labor de búsqueda por lo que me estoy dando a la tarea de darle seguimiento al interior del Ayuntamiento para que ver si se les puede otorgar este tipo de ayuda”, destacó.

Otra de las actividades que se han realizado de parte de estas comisiones son integraciones con los hijos de los desaparecidos, “ya que pienso que esta es una manera también en la que se puede reconstruir el tejido social, que es algo que se ha perdido y que sobre todo los niños no se sientan aislados o marginadas derivado a la situación por la que han estado pasando, también estoy por llamar a una sesión de trabajo de derechos humanos precisamente invitando a representante de los colectivos asi como de la comunidad LGBT que se han acercado conmigo para tratar sobre sus derechos, para que se les tome en cuenta, y que nos presenten ante la comisión los trabajos que ellos han realizado y mis compañeros regidores conozcan sobre todo lo que estas minorías han pasado y que juntos podamos hacer estrategias para poder ayudarles”.

Ante ello, Coral Valencia señaló la necesidad de crear la primera dirección municipal en Atención a la Diversidad Sexual, para atender las necesidades de los miembros de la comunidad LGTBIQ+ en Salamanca.

“Es algo que vamos a poner sobre el Ayuntamiento, a platicar con el alcalde, ya que tenga más forma y veremos si hay viabilidad. Creo que es algo que se ha desatendido durante mucho tiempo”, puntualizó la regidora.