Emite personal médico recomendaciones para evitar contagios por Covid-19

Ante las bajas temperaturas que se han registrado y la llegada de la cuarta oleada, la doctora Ruth Cobo Rosales, dio a conocer recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias y los contagios, entre las que destaca el uso de cubrebocas y el lavado de manos constante.

La también docente en la licenciatura de Enfermería de la Universidad De La Salle Bajío, Campus Campestre, explicó que las infecciones respiratorias son causadas por microorganismos; principalmente virus como adenovirus, rinovirus, virus coxsackie, virus influenza y coronavirus; así como bacterias como Haemophilus Influenzae, neumococo y mycobacterium tuberculosis entre otros, que son transmisibles entre los seres humanos.

Para prevenirlas es importante adoptar las medidas higiénicas que se conocen desde hace casi dos años, como son uso correcto del cubrebocas; lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o desinfectarse constantemente las manos con alcohol en gel al 70%; mantener la sana distancia, acción que consiste en mantener un espacio de entre uno a dos metros entre las personas, sobre todo en lugares públicos, escuelas y lugar de trabajo y no por ello menospreciar su efectividad para evitar enfermarse o transmitir este tipo de enfermedades.

Otras medidas son; Al toser o estornudar, aun con cubrebocas, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo; ventilar el ambiente y permitir la entrada del sol a casas y ambientes cerrados; mantener limpias las manijas de las puertas y objetos de uso común, como el celular, la computadora, el mouse, tableta, llaves, control del televisor, entre otros; no compartir cubiertos ni vasos; mantener una alimentación sana, rica en alimentos que contengan vitamina C como son los frutos cítricos: naranja, mandarina, fresa, kiwi, melón, etc., y verduras como brócoli, tomates, papas, espinacas, etc., y mantenerse bien hidratado consumiendo al menos 2 litros de agua al día.

Como medidas adicionales, recomendó hacer al menos 20 minutos de ejercicio al día; cubrirse adecuadamente ante las bajas temperaturas del medio ambiente y evitar la exposición al humo de tabaco, braseros y/o fogatas; enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y en el hogar.

“En caso de presentar síntomas respiratorios como fiebre, escurrimiento nasal, estornudos, tos, dolor de garganta, malestar general o fatiga; confinarse en casa y no asistir a la escuela, trabajo, plazas o eventos sociales”, expresó la experta.

En el caso de niños menores de 5 años, adultos mayores y/o personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, es importante vacunarse contra los microorganismos respiratorios más frecuentes y de los que se cuenta con vacuna, como es el caso del virus de la influenza y de la bacteria neumococo, ambos producen neumonía en estos pacientes, sin dejar de lado inmunizarse contra coronavirus, pues se ha demostrado que reduce el riesgo de presentar síntomas graves y por ende la hospitalización.

Finalmente, la doctora insistió en evitar auto medicarse y consultar inmediatamente con su médico de confianza, en caso de presentar algún síntoma respiratorio.