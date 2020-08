Embalsamiento de cuerpos necesario, no obligatorio

El cambio en los hábitos alimenticios con un mayor consumo de comida chatarra ha provocado que luego de la muerte de una persona el cuerpo entra en descomposición biológica casi de manera inmediata, lo que obliga a las funerarias, por medidas sanitarias y estéticas, al embalsamamiento del cadáver.

El propietario de funeraria de la zona centro de la ciudad, Felipe Lara Ochoa informó que la legislación federal establece que un cuerpo puede tener hasta 24 horas de velación sin que necesariamente sea embalsamado, aunque aclaró que frente a la pandemia por Covid-19 se está optando por la incineración para evitar contagios.

El propietario de la funeraria señaló que el cambio en la dieta de las personas con un mayor consumo de comida alta conservadores y otros productos sintéticos es necesario su tratamiento mediante el método del embalsamamiento.

“Antes los cuerpos no se embalsamaban ya que la circulación póstuma era más prolongada, hasta de cuatro o cinco horas. Después de que cesaba el flujo sanguíneo, el asentamiento de la sangre, la coagulación se iniciaba y empezaba su putrefacción después de cuatro a cinco horas.

Cuando vamos a los cursos de embalsamamiento, se nos da una muy buena información. Ahorita ya todos los cuerpos se embalsaman, aunque el régimen nos exija que debemos tenerlo 24 horas (aún sin embalsamar)”, dijo.

A mediados del siglo pasado los cuerpos casi no se embalsamaban, durando hasta dos o tres días, pero no comíamos tanta porquería, ¿me explico?. Ahora todo lo que tragamos nos acelera mucho la putrefacción. Además hay que ver si la persona estuvo hospitalizada por más de dos días, porque el suero en el que van los medicamentos y otras soluciones hacen que, cuando la gente fallece, se acelere la descomposición”.

Señaló que “hay gente que cuando muere un familiar nos dice: ´murió a las 2:00´y cuando llegamos nosotros a recoger el cuerpo éste ya huele. Luego checamos el certificado de defunción y era hipertenso, diabético...Ahorita es una catástrofe con todos los cuerpos”, lamentó.

“Ha habido gente que nos habla en la madrugada y nos dice: ´No. No queremos que lo embalsamen´. Hay gente que nos habla en la madrugada y dice: ´no lo embalsame´. Ha perfecto, no hay ningún problema, no se embalsama.

Luego llega el horario de las 4:00 o 5:00 de la mañana y reclaman: ´oiga que ya se le están tirando los líquidos. Aquí la situación es que si el cuerpo se descompone, va bajo su responsabilidad. Porque yo tengo la obligación de informarle qué se puede suscitar de acuerdo a las causas de su muerte y de acuerdo a como lo encontramos”, finalizó.