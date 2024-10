Elizabeth Maciel, la madre salmantina que pide por el regreso de su hija desparecida

Con el dolor, la angustia y desesperación de no saber sobre el paradero de Pamela Ruiz Maciel desde hace más de 10 meses, su madre, abuela y amigos mantienen la esperanza de que regrese con bien a casa; en el marco de su décimo octavo aniversario de vida, se reunieron en la plaza cívica Miguel Hidalgo dónde soltaron globos con su foto y ficha de búsqueda con la intención de que alguien en algún lugar la reconozca y pueda dar información que la ayude a volver a reunirse con su familia.

“Esta actividad es muy importante para mí, ya que mi niña está cumpliendo sus 18 años y es algo simbólico soltar globitos en color morado que es su color favorito, con la foto de mi niña, por si alguien pudiera verla, que llegue a manos de alguien que la haya visto y que pudiera dar información de mí hija”, externó Elizabeth Maciel, madre de Pamela.

Apegada a “miel”, el osito de peluche que fuera el favorito de Pamela desde pequeña, Elizabeth pidió su regreso con bien, además de compartir la complicada situación que ha tenido que enfrentar desde el pasado 3 de diciembre cuando se supo por última vez de su unigénita en la ciudad de Cuerámaro, Guanajuato.

“La Fiscalía no me ha dado mucha información al respecto; mi niña se me fue a trabajar a Querétaro a una empresa fantasma, la Fiscalía investigó esa empresa y no existe, duró una semana y cuando llamé para preguntar por ella porque no me contestaba su celular, me dijeron que mi hija había agarrado todas sus cosas y se había ido, y que dijo que regresaba el martes pero no nunca regresó, con mi dolor de madre, con el corazón en la mano pido a todas las personas que vean esta foto, que sí vieron a mi hija, sí saben algo que den cualquier información a las autoridades”, solicitó.

Entorno a la desaparición de la entonces menor de edad, Elizabeth se dijo arrepentida de no haber acompañado a su hija al estado de Querétaro en donde tendría una entrevista para un empleo en un corporativo de venta y distribución de cosméticos, por lo que pidió a las madres de familia en general estar pendiente de las actividades de sus hijas ya que pueden verse involucradas en situaciones similares a la suya.

“A todas las madres cuiden mucho a sus hijas, no importa que sean adolescentes, no importa la edad que tengan que las acompañen, que las recojan en sus escuelas porque se están robando a muchas niñas, yo me arrepiento mucho, porque mi hija no quiso que yo la acompañara y yo no insistí y ella se fue sola, no supe a dónde llegó, con quién llegó, mi realmente que fue lo que pasó”, concluyó.