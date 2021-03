Electorera, denuncia vs Pemex y la CFE

Sin desconocer que el tema ambiental debe atenderse, la ambientalista y animalista, presidenta del colectivo Humanos por Amor a la Madre Tierra (Huamat), Maura Alicia Vázquez Figueroa, afirmó que la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) de parte del Gobierno del Estado en contra de Pemex y de la CFE por daños ambientales provocados por la emisión de contaminantes con el uso de combustóleo en los procesos productivos de la Central Termoeléctrica de la CFE y de la Refinería Antonio M. Amor de Pemex, tiene claros tintes partidistas.

Por los tiempos en los que se presenta se le está dando un manejo electoral ya que nunca en las administraciones de los presidentes de la república, Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto se habían emprendido acciones. Ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador buscan defender algo que nunca han defendido, afirmó la ambientalista Vázquez Figueroa.

“Sí me llama la atención eso, por qué en el pasado no hicieron algo al respecto. Por que ahora. A mi me llama la atención. Por qué en el pasado nunca se denunció. Cuando sucedió (en otras administraciones federales) nunca tomaron cuenta el asunto...el ´bendito´ Gobierno del Estado... ¡A caray!, ahora sí hacen sus demandas (sic) y cuando han infringido infringido la norma, a ahí nadie dice nada.

Habría que ver si de veras les importa la contaminación o tiene que ver con una politización. Me llama la atención. Obviamente tiene que haber justicia ambiental, pero yo les lanzo la pregunta: Por qué hasta ahora, porque no antes cuando hay muchos casos de impunidad ambiental en Salamanca y nunca se le había ocurrido, hasta ahora. Esa pregunta se la hago al Gobierno del Estado y a toda las autoridades ambientales.... se deben decir las cosas como son”, dijo.

La ambientalista subrayó que si al Gobierno del Estado "le importara el tema, desde cuando habrían resuelto el problema de Teckchem, predio compro el Gobierno del Estado. ¿Y qué han hecho... a parte de recibir los millones que les dieron?...Se lavan manos y dicen es cuestión de la Federación", protestó.