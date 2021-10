Elección, gran paso para la democratización en la STPRM: Fernandez Noroña

Durante su gira de trabajo por Guanajuato, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, visitó Salamanca para dar a conocer la posición del Partido del Trabajo (PT), en relación a la Reforma Eléctrica y el presupuesto de ingresos y egresos, asimismo hablo del gremio petrolero y la oportunidad que tienen de votar por primera vez para elegir a su Secretario General.

“La elección de la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros por primera vez se hará por voto universal, secreto y directo y además para que anden presionando a la gente lo podrán hacer desde su teléfono inteligente; entonces creo que es muy bueno, va ser un hito” señaló Fernández Noroña.

El diputado Federal, indicó, que luego de vivir un cacicazgo en el STPRM, el hecho que se decida una dirigencia sindical por la base trabajadora, sin coacción, va a ser un paso importante en la democratización no solo del sindicato petrolero, sino de los sindicatos del país.

Explicó que en los diferentes niveles sindicales se tendrán que ir desarrollando porque las secciones siguen dominadas por los caciques, entonces esto representa un proceso que se abre a la democratización.

“Sería un error de los petroleros no participar, sería un error no apoyar la candidatura que mejor represente los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Pemex, claro que Carlos Romero Deschamps sigue ahí, pero están libres de votar compañeros, primero decían esta Deschamps , se quito y luego dicen que ahí sigue todavía y que tiene incidencia(…), los petroleros creo que tienen corazón también como para hacer la parte que le corresponde lo quieren dado y arrempujado y no necesariamente” dijo.

Finalmente el diputado del PT, puntualizó que la Fiscalía General de la Republica tiene que hacer su trabajo, no obstante con que metan a Romero Deschamps a la cárcel no se resuelve el problema, los petroleros y petroleras, se deben poner el corazón en su lugar y realizar la tarea de democratización de su sindicato, qué es imperiosa y que solo lo pueden hacer ellos.