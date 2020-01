Elaboró nieve artesanal durante 40 años

Gerardo Montoya Jiménez elaboró nieve artesanal, por más de 40 años, misma que aprendió a elaborar gracias a su tío quien fue quien le enseño este arte.





Gerardo aprendió el arte de elaborar nieve de su tio, quien vendía nieve para fiestas patronales, afuera de las iglesias y de las escuelas primarias. “yo le ayudaba a mi tío a vender nieve fuera de las escuelas al principio lo veía solo por ganar dinero, pero luego me gusto, cuando veía como la hacía me empecé a enamorar de esta actividad “comento.





Para elaborar la nieve de manera artesanal se utiliza el hielo, la sal para enfriar, y para preparar la mezcla se necesita, azúcar, leche, fruta, crema, agua; un bote se hace en promedio en hora y media, media hora preparando y una hora elaborándola para que esté lista para salir a vender, la nieve que mas elaboraba era la de limón para los niños y vainilla para la gente adulta.





Gracias a este oficio don Gerardo pudo mantener a su familia, darle estudios universitarios a sus hijos, por lo que no continuaron con este oficio, actualmente el señor Montoya ya no vende nieve ya que su estado de salud actual no se lo permite sin embargo se queda con la grata experiencia de haber hecho pasar momentos gratos a muchos niños y grandes.