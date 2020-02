Elabora postres y dulces tradicionales de nopal

María Teresa Contreras es originaria de la comunidad de Valtierrilla y actualmente se desempeña como artesana de gastronomía en la edición número 16 de la feria del nopal, a través de la elaboración de postres y dulces de nopal, ella lleva participando en la feria del nopal desde hace 8 años.

La idea de elaborar dulces y postres de nopal surge a raíz de haber tenido una capacitación en lo que antes era conocido como la escuela IECA, además comentó que a ella le gusta mucho la repostería y cuando mencionaron lo del nopal a ella se le ocurrió la idea de agregárselo por lo que esto dio buen resultado y a la gente le agradó mucho.

Entre los postres y dulces que ella elabora está los siguientes, rollo de nopal, ate de xoconostle, turistas enchiladas de xoconostle y nopal, en el caso de los postres, ella ofrece pay de nopal, gelatina de xoconostle y El yogurt de nopal, además de elaborar galletas y tamales.

Su puesto se llama “El milagro”.

" En mi caso no fue difícil realizar este proceso ya que me gusta hacerlo, disfruto mi trabajo y en realidad me gusta consentir a los clientes" dijo la artesana.

La artesana ya es conocida por sus postres en la comunidad, ya que cada domingo ubica su puesto en una de las orillas de la plaza principal de la comunidad y donde cuenta mucha gente la ha visitado para probar las empanadas rellenas de nopal y Xoconostle junto con el pay que ella realiza, pues es de lo que más le agradó a la gente que visita a la comunidad los domingos por las mañanas.

Manifestó, que al principio lo más difícil para realizar esta actividad fue la falta de material, cómo era cacerolas, licuadoras industriales, Ya que cuando quería elaborar algo más grande se le dificultaba mucho por las licuadoras caseras, “gracias a los apoyos que hemos obtenido del gobierno municipal, adquirimos nuestra herramienta necesaria para trabaja, lo cual lo hizo más sencillo”, explicó.

La artesana declaró que esta actividad es muy fácil cuando es agradable o se cuenta con ese don para realizar este tipo de productos, pues en su caso a ella le encanta, expresó que desafortunadamente la gente llega a menospreciar su trabajo como artesana, ya que no comprenden que al tratarse de un producto artesanal lleva un costo más elevado por qué es mayor trabajo, " hay personas que quieren el producto más barato y no nos valoran como artesanos" dijo la artesana.

Por lo que la artesana hizo una invitación a la ciudadanía para que visiten la expo nopal y aprecien todo lo que se está elaborando todas las mujeres y reconoció que en esta expo nopal existe una fuerte representación femenina ya que la mayoría de los artesanos son mujeres que demuestra que son emprendedoras y trabajadoras, además de que se den cuenta que cada uno de ellos ponen el corazón en cada uno de los productos que elaboran, por lo que invitó a que disfruten de los productos, gastronomía y artesanías que ofrece la expo nopal.