El priismo dividido en dos fracciones

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presenta división tanto a nivel nacional, estatal y municipal lo que impactó en los resultados obtenidos el pasado 6 de junio, señaló el ex presidente municipal Agustín Marmolejo Valle, pues actualmente el priismo se encuentra dividido en dos fracciones; por un lado quienes colaboran con el gobierno del estado y el otro grupo denominado Movimiento al Rescate de Guanajuato.

La otra parte del PRI reclama democracia y participación.

“En este grupo estamos luchando para que las dirigencias sean electas directamente por la base y de esta manera tener una auténtica representación y ésta fue una de las diferencias que tuvimos con Alejandro Moreno Cárdenas a nivel nacional, con Ruth Tiscareño Agoitia y Alejandro Farías, ya que en la elección de los comités municipales no nos dejaron participar”, dijo.

Señaló también que Alejandro Moreno Cárdenas amagó a por lo menos 12 priistas que están en proceso de expulsión del partido y también presentó algunas denuncias penales en contra de este movimiento, de tal forma que esto incidió para que hubiera un gran desánimo entre los priistas y que no hubiera participación durante el proceso electoral.

“Tengo el dato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato donde indica que en más del 35% de las casillas el PRI no tuvo representantes, esto para nosotros nos dice que hubo una entrega técnica de muchos de los municipios que compitieron, porque no tuvimos ninguna representación y en esas condiciones es muy difícil que el partido lograra reposicionarse”.

Explicó que en Salamanca nunca se había tenido que designar a un candidato a la presidencia municipal que viniera de perder y también ocupando el cuarto lugar, de forma tal que para un gran grupo de priistas significó una señal muy clara de que no se quería ganar el municipio, esto aunado a la división estatal y municipal dio como resultado que de dos regidores solamente se tenga uno en el ayuntamiento.

Finalmente dijo que si Alejandro Moreno no deja la dirigencia nacional y el grupo que él impulsó en Guanajuato con una persona que incluso no es del estado como Ruth Tiscareño, va a dar como resultado que ellos sigan segregando a la otra parte del PRI, que lo único que reclama es democracia y participación, entonces, si a nivel nacional no se componen las cosas difícilmente a nivel local y a nivel municipal.