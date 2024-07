El PAN debe abrirse a nuevos liderazgos: Wera Reynoso

León, Gto.- Alejandra “La Wera” Reynoso, senadora por Guanajuato, declaró que el Partido Acción Nacional, debe de abrirse a nuevos liderazgos o de lo contrario corre el riesgo de continuar cayendo en las preferencias del 2027.

“Tuvimos la reflexión en el Consejo Nacional, formo parte de esta comisión que se eligió para hacer la evaluación y que no quede solamente en la evaluación de lo que ya pasó, sino también buscar las alternativas, las propuestas de lo que el PAN debe de hacer en los próximos años y en un corto, mediano y largo plazo si queremos recuperar al partido, recuperar la confianza de los ciudadanos, estamos obligados también en Guanajuato hacer este ejercicio que es lo que yo he estado pidiendo desde principio, tiene que haber una sesión del Consejo porque sin duda hay dolor, tristeza en la militancia, me parece que hay que tener la sensibilidad y no nos podemos seguir equivocando”.

Declaró que la participación del diputado local Aldo Márquez por tomar el poder del PAN Guanajuato, representa la continuidad del mismo equipo que actualmente está operando y añadió que no ve una alianza por encontrar coincidencias con otros grupos de panistas.

“Una alianza es cuando tratas de buscar las coincidencias entre algunas diferencias que se puedan tener, habrá que esperar a que salga la convocatoria, las cosas como las han hecho desde el comité estatal, considero que no son las más correctas, el no permitirle a los militantes que voten eso debilita al partido”.

Señaló que existe una parte de panistas y ciudadanos que están dolidos ante los malos resultados del partido y la carencia de liderazgos, por lo que exigió al partido escuchar a la ciudadanía.

“Hay que esperar a que salga la convocatoria, para ver en qué condiciones, en qué fechas, pero sobre todo hay que escuchar a los militantes que hoy están dolidos que hoy están tristes que reconocen que en el PAN más que regresar a un partido distinto se requiere recuperar la dignidad de la persona”.

La senadora lamentó que hasta el momento no se ha visto un despertar del panismo en México y tampoco en Guanajuato, a tal grado que parece que se le tiene más temor a una votación interna en el PAN que al avance de Morena en las últimas dos elecciones federales.

“Los partidos todos estamos estamos obligados a la reflexión, de lo que la sociedad nos dijo, nos mandó este mensaje el pasado 2 de junio, pareciera que no existe conciencia de primero respetar el derecho de los militantes, que lo han estado pidiendo, no ahorita, lo han estado pidiendo ya desde hace varios procesos, entonces por un lado estamos viendo las condiciones de que hay que levantar y regresarle la vida al partido, y todo empieza por darle y respetarle este derecho a elegir a sus dirigentes, empezando por la dirigencia estatal”, comentó.

Declaró que los militantes tienen el derecho a participar y hacer el ejercicio de autocrítica, y evaluación en Guanajuato, por lo que espera que pronto se desarrolle en las 32 entidades del país.

Concluyó que el PAN primero debe de procesar el cambio de la dirigencia nacional y luego los cambios estatales. “Hay que ver que deciden unos cuantos en Guanajuato para el proceso de la vida del PAN, yo dije que no me descarto, pero quiero ver en qué condiciones van a convocar”.