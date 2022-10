El maestro Vidal celebra 50 años de trayectoria en la danza

Han pasado 50 años, desde que José Luis Lara Vidal se encaminó como danzante de música folklórica, una profesión que a lo largo de todo este tiempo le ha brindado grandes satisfacciones y momentos de éxito, por eso dentro de sus planes no está retirarse, sino seguir inspirando a las nuevas generaciones.

Su carrera como danzante de música folklórica comenzó en la ciudad de México en primera instancia y posteriormente la continuó en Salamanca desde 1972, “cuando llegué a Salamanca, me metí a Casa de la Cultura, en ese entonces era el maestro Jorge Castro, quién dirige el grupo de danza en esos años, fue ahí donde la inspiración siguió creciendo hasta convertirme en maestro de la institución, en la que no solamente doy clases de danza, sino que la combine con otra de mis grandes pasiones, al tratarse de dos grandes escenarios, donde te puedes expresar”, dijo.

Ha preparado a muchas generaciones

A lo largo de todo este tiempo, el maestro Vidal como sus alumnos lo conocen, ha preparando un sinfín de futuros danzantes, a los cuales no solamente les enseña a convertirse en grandes profesionales, sino también siembra en cada uno de sus estudiantes el amor por la danza folklórica y por su identidad, pues es un fiel de creyente de que a través de este arte, no solamente se realizan expresiones, sino que también se cuentan historias, es por eso que no ha dejado de prepararse ni una sola vez.

“Siempre he creído que, el baile te desprende de todo y te transporta a muchas parte, es un arte que te permite expresar con el cuerpo, elemento que se vuelve motivación, ímpetu y ganas de hacer las cosas y que inculcó todos los días a mis alumnos en cada clase, porque verlos que le echan ganas y que incluso algunos deciden dedicarse a esto es mi mayor motivación”, explicó.

Actualmente, el maestro Vidal tiene 74 años y a pesar de la edad, admitió estar en las mejores condiciones de salud, para seguir con su trayectoria, formando estudiantes, pero sobretodo seguir inspirando a las futuras generaciones a través del baile, un estilo de vida que no pasa de moda.

Su pasión por la danza, lo han llevado a prepararse y obtener diplomados en los bailes de cada región como Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato, donde también aprende de su cultura y formas de ver la vida.

“Ya tengo 50 años bailando y me quise hacer una celebración con todo mi grupo de danza, porque sé que nadie me lo va a hacer, pero yo me lo hago, porque sé que ha sido una trayectoria larga, que ha inspirado a grandes generaciones y por eso lo celebro bailando”, finalizó.