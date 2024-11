El FIG atraerá más turismo para la capital

GUANAJUATO, Gto.- El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato, Samuel Ugalde García, reconoció que por el Festival Internacional del Globo, que se realizará este fin de semana en el municipio de León, atraerá a más turismo a la capital, por lo que ya se tiene preparado un operativo especial de seguridad.





Habrá bastante afluencia de turismo por el FIG.





Este se alinea con las acciones de prevención que se realizarán por el Buen Fin, en donde además de vigilar las entradas y salidas de la ciudad, habrá seguridad en las plazas públicas y cajeros, tiendas departamentales automáticos para evitar incidentes.

“Tenemos contemplado este operativo especial, porque por el Festival del Globo de León mucha gente viene para la ciudad, la capital es parte del tour y esperamos un fin de semana bastante concurrido”.

Sobre el operativo del Buen Fin, a desarrollarse del 15 y el 18 de noviembre, se le denominó “Operativo Guanajuato Te Quiero Seguro en el Buen Fin” tendrá el respaldo de 284 elementos de la Policía Municipal.

Las autoridades municipales también solicitaron el apoyo de la ciudadanía para reportar en el 911 cualquier situación sospechosa.

De igual forma se reforzarán las acciones de monitoreo a través del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que permitirá dar seguimiento en tiempo real a la jornada del Buen Fin.





Serán más de 280 elementos de seguridad aplicando el operativo especial.





Samuel Ugalde dijo que parte de las acciones es vigilar los estacionamientos de la ciudad para regular la entrada de los vehículos y evitar, en la medida de lo posible, los congestionamientos viales en el primer cuadro de la ciudad.

“Se trata de que no se congregue todo en el centro, sino que se deje el vehículo en las periferias y caminar hacia el centro o usar el transporte público, hay espacio en otros espacios que no están tan retirados y es algo que se trabaja para que lleguen y no haya conglomeraciones”, concluyó.