El desbordamiento del nivel bajo de Coria despertó a los habitantes de la comunidad de el Divisador

Cerca de las tres de la madrugada de este viernes, habitantes de la comunidad de El Divisador, se vieron sorprendidos por el desbordamiento del cuerpo de agua Nivel Bajo de Coria, el cual dejó algunos daños en viviendas y parcelas de la comunidad.

“Fue como a las tres de la mañana cuando se metió el agua a las viviendas; yo me di cuenta de esto como a las seis de la mañana cuando llegó a mi vivienda. Esto lo vivimos año con año, pero gente de más abajo nos dijo que desde las tres de la mañana se presentó esto; no podemos hacer nada, porque no esperábamos esto”, explicó Miguel Martínez, habitante de la comunidad.

Anteriormente los habitantes de la comunidad de, habían alertado a las autoridades municipales para que se llevara a cabo el retiro de Lirio que se presentaba en el Canal Bajo de Coria, siendo este reporte el primero delA decir del, señaló que estas afectaciones se presentan año con año cuando se registran precipitaciones pluviales de gran cantidad, tanto en el municipio de Salamanca, como en otras zonas tanto del municipio de Salamanca como en municipios que conecten con el

, indicó Miguel Martínez.

En la zona donde se pueden ver las afectaciones por el desbordamiento, rondan alrededor delas que viven en la zona baja, por lo que se encuentran preocupados de que estos hechos se puedan expandir a más