“El camino no debe ser más deuda”: PVEM [Entrevista]

CELAYA, Gto.- (OEM.-Informex).- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dejará al Estado sin margen de maniobra por los 10 mil millones de pesos que va a pedir de endeudamiento; además, su discurso no se siente en la realidad que viven los guanajuatenses, en especial porque no se ha transitado a la mentefactura, ya que la población continúa siendo maquiladora, mal pagada, y beneficiando en gran medida a las empresas extranjeras.

Así lo expuso el diputado local por el Verde Ecologista, Gerardo Fernández González, quien en el programa “Un Café con El Sol”, mencionó que el partido Verde Ecologista será una pieza fundamental para la nueva conformación geopolítica en Guanajuato, ya que para las elecciones del 2024, el Partido de Acción Nacional no será gobierno para los guanajuatenses, toda vez que a nivel nacional Morena y el Verde están haciendo alianzas importantes para buscar la presidencia de la República, lo que tendrá una repercusión en la entidad.

“Guanajuato ocupa, a nivel nacional, el sexto lugar como el Estado con menos desarrollo económico, a pesar de tener más plantas armadoras que el norte de Estados Unidos; y si el gobernador no pasa del discurso de la mentefactura a la práctica que impacte en una manufactura bien pagada, puede venirse en la entidad una crisis económica”, dijo por la mañana de este sábado en la entrevista con la directora del diario, Lynnett Rubio.

También señaló Fernández González que, las deudas vienen a raíz de la gran dependencia que Guanajuato tenía del gobierno federal, y expuso que la deuda no es el camino correcto a seguir, ya que un buen funcionario sabe administrar los recursos públicos, cortando gastos, no gastar lo que no se tiene, no endrogando al Estado y siempre sujetarse a la capacidad de pago.





“Los créditos bien utilizados pueden ayudar a potencializar las obras, invertir en cosas que generen beneficios para la población y repercute en un desarrollo para la población. Si es así, entonces bienvenida la deuda, pero si son obras de lucimiento personal y sólo se busca dejar marca de la persona y no del Estado, entonces no se apoya”, enfatizó el diputado, quien el próximo lunes presentará su informe de actividades.

Reconoció que Guanajuato tiene una mega diversidad en un desarrollo económico que además es pujante, como sucede en la ciudad de León, pero lamentablemente en este caso hay una contradicción, un contraste, puesto que tiene un alto índice de pobreza, lo que indica que los gobernantes en turno no han tenido capacidad para afrontar los problemas de brecha de desigualdad.

Señaló que en Guanajuato hay cada vez más empresas extranjeras, pero que ofrecen sueldos miserables, así con ello la entidad se convierte en el Estado con mano de obra barata.

Citó que en Estados Unidos hay una frase: hablar es barato. Y por ello cualquiera puede decir un discurso, pero en la entidad es necesario pasar del discurso de la mentefactura a una dinámica económica que beneficie a la manufactura, con empresas de buenos salarios, así el discurso del gobernador de Guanajuato no quede en demagogia.





SMAOT

En otro tema, expuso que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (SMAOT), cuenta con un recurso de 300 millones de pesos, pero la mitad lo destina en calentadores solares, cuando hay otras necesidades.

Reconoció que la SMAOT tenga éxito en el programa de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, pero no se atienden otros temas.





También analizó la situación de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), de la cual cuenta con un presupuesto de 45 millones de pesos, el cual es mucho como para lo que hace, y si la PAOT no sanciona, entonces no sirve para nada, y sólo está tirando el dinero a la basura.





SEGURIDAD

También, en el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, comentó que tiene un recurso absurdamente elevado, pero además cada año pide más, triplicando el recurso de años anteriores, cuando a la par siguen creciendo los delitos como homicidios dolosos, las extorsiones, por mencionar algunos casos no resueltos.

Consideró que lo peor en la Secretaría de Seguridad Pública es el argumento de que 98% de los asesinatos es entre el crimen organizado, un discurso que repiten constantemente, pero no explican qué pasa con el otro tanto por ciento de las muertes.

“Tenemos una Secretaría de Seguridad que presume a nivel nacional e internacional como la policía mejor pagada del país, promoviendo competencia directa con municipios”, señaló.

Señaló que de esta manera hay servidores públicos que se arropa de los impuestos, además que se tiene a un estado que se aleja de la realdad de la mayoría de la población, y sólo atiende a la minoría.

“Se mantiene un discurso de estabilidad, mientras que la ciudadanía vive lo contrario, y la gente ve que gobernantes salen cada vez más ricos, con casas gigantes, millonarios negocios, grandes empresas, y todo ello corrupción y la falta de capacidad para atender los problemas reales de los guanajuatenses, los cuales buscan otra opción de partidos, pero por los burócratas incompetentes”, concluyó.