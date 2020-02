El autismo: discapacidad que requiere atención especializada

El autismo es una de las condiciones de discapacidad que requieren una atención especializada, en el cual se requiere un diagnóstico para identificar los signos de alarma que se atenderán, por lo regular estos se generan partir de los 2 a 3 años que es cuando se pudiera detectar en el niño.

signos que pueden reflejar que una persona es autista son la falta de comunicación con su familiares, el centrarse únicamente en ellos dando la impresión de que no ponen atención de lo que sucede en su entorno que son los signos que se pueden detectar con mayor facilidad, para posteriormente canalizarse a un diagnostico en las instancias correspondientes.

Dentro del ámbito pedagógico se recomienda dar instrucción sobre rutinas básicas de trabajo en el aula para que ellos se acostumbren a realizar las actividades por sí mismos, algunas características que les cuesta trabajo aprender es la de alimentarse, ya que necesitan de un adiestramiento en os pasos que normalmente las personas utilizan al momento de comer, para esto se necesita una capacitación adecuada.

“hay diferentes niveles, por ejemplo hay niños que tienen mayor afectada su área de comunicación, porque hay niños con autismo que pueden comunicarse y otros que no, escuchan y atienden las indicaciones y hay otros que no, nosotros tenemos casos de chicos que han desarrollado todas esas habilidades funcionales que les permiten incluso tener una comunicación más o menos fluida con nosotros y hay otros chicos que no, que requieren incluso uso de imágenes, pictogramas, a través de imágenes para poderse comunicar, ya que de manera verbal no pueden” explico Rosa Elvia Cabrera Treviño directora del CAM.

Salamanca ha tenido un avance en la inclusión con personas con discapacidad, aunque la directora reconoce que aun falta camino por recorrer, pero los primeros pasos ya se han dado.