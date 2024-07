El 80% de la infraestructura urbana de Salamanca no está adaptada para personas con discapacidad

La habilitación de rampas de acceso, cruces peatonales, así como espacios de estacionamiento en la vía pública, son parte de las necesidades que se deben atender para facilitar la movilidad del 13% de la población en Salamanca, un sector que presenta capacidades diferentes, principalmente motrices, lo que complica acceder a zonas comerciales o de hospitales.

De acuerdo al último censo, Salamanca tiene más de 273 mil habitantes, de los cuales poco más de 35 mil padecen algún tipo de discapacidad, por lo que hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños, deben buscar alternativas para poder transitar sin problema las vialidades que no están diseñadas para ellos.

“Es muy frustrante salir para quienes tenemos una discapacidad, no hay lugares de estacionamiento, siempre están ocupados por personas que piensan son 10 minutos no pasa nada, pero en ese tiempo ya uno perdió el lugar, se tiene que ir a lugares más lejanos a estacionarse, pero eso es lo de menos, por lo regular las banquetas no tienen rampas, un ejemplo toda la periferia del mercado no hay una sola rampa, sólo hay cuatro espacios de estacionamiento para discapacitados que otros usuarios y mismos comerciantes no respetan, eso es algo que debe atender la autoridad y no dejarlo pasar con ese mismo pensamiento de 'no pasa nada', pues al menos para ellos no, pero para nosotros sí”, compartió Gabriela Hernández, quien debido a una discapacidad motriz debe usar silla de ruedas para desplazarse.

De acuerdo al Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad (Insadis), la mayoría de la infraestructura urbana de Salamanca, que abarca el 80%, no está adaptada para la movilidad de personas con discapacidad. Lo que muestra que se ha priorizado la estética en la obra pública y el mejoramiento de la ciudad, dejando de lado la funcionalidad necesaria para quienes dependen de sillas de ruedas o bastones blancos.

El reglamento

De acuerdo al Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, para el uso de estos espacios, los vehículos deben portar placas autorizadas, la credencial nacional para personas con discapacidad o candado vial que expide el Insadis. La sanción por obstruir cajones de estacionamiento o rampas para personas discapacitadas, corresponde al pago de 10 hasta 15 veces la Unidad de Medida Actualizada.