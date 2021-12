Economía de Guanajuato no soportaría nuevo confinamiento

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) en Guanajuato, dijo que el factor más virulento actualmente no es la nueva variante Ómicron de coronavirus sino la situación económica y dijo que por ello tratarán de evitar a toda costa un nuevo cierre como el que se dio al inicio de la pandemia en el estado, ya que un nuevo colapso económico sería letal para la economía de los guanajuatenses.

El funcionario estatal dijo que están a la expectativa de cómo evoluciona la nueva variante de Covid-19, ya que es importante salvaguardar la integridad de los ciudadanos, sin embargo, añadió que un nuevo cierre de negocios y paro en empresas no es viable por la situación económica que se vive.

“Hay que tener cuidado y precaución con este virus, guardar distancias, usar tapabocas pero un factor más virulento que esta nueva variante es la situación económica, yo creo que ya no aguantan las familias guanajuatenses volver a cerrar porque el colapso económico sería mucho más costoso”.

Destacó que el último de los escenarios es un nuevo cierre y dijo que de forma paulatina el sector empresarial del estado se ha ido recuperando de los efectos de la contingencia sanitaria y señaló que también habrá que cuidarse de la otra pandemia llamada crisis económica.

Manifestó que el próximo año Guanajuato tendrá grandes oportunidades para atraer la llegada de nuevas empresas a la entidad y concretar nuevas inversiones, por lo cual están enfocados en evitar un nuevo colapso económico.

Díaz Barriga refirió que la vacunación de la población en Guanajuato da esperanza a que la curva de contagios no será tan alta como al principio cuando no existía un biológico para contrarrestar el virus.

“No debemos de tenerle tanto miedo a esto pero si ser prudentes, no tratar de descuidar o bajar la guardia, pero yo no le tendría mucho miedo a esto, la economía tiene que marchar y yo creo que en la cuestión económica tenemos una gran oportunidad de atraer muchas empresas a Guanajuato”.