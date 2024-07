Durante el último trienio, hay más de 60 quejas contra tortillerías en Guanajuato: Profeco

León, Gto.- De 2021 a 2024, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Zona del Bajío dio atención a 61 denuncias contra tortillerías, de las cuales dio seguimiento a cinco procedimientos por infracciones a la Ley.

La mayor parte de las quejas derivaron por no contar con el holograma de la calibración vigente en sus básculas, no exhibir los precios de sus productos y por no dar comprobante de compra.

Local Tortilla, el alimento que más subió en el actual sexenio

“Para este giro, Profeco exhorta a los proveedores, a través de visitas de vigilancia, para que ajusten su comportamiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor; y que las básculas que se emplean en las transacciones comerciales operen dentro de las tolerancias establecidas por la normatividad, así como la colocación de sus precios a la vista de los consumidores”, informó Profeco.

Informó que personal del programa “Quién es Quién en los Precios” todos los días realiza monitoreos a establecimientos con venta de tortilla, en promedio 25 tortillerías tradicionales y 10 autoservicios por semana. Para los interesados, las visitas a los establecimientos con giro de tortillería se llevan a cabo por denuncia ciudadana.

La semana pasada, el gremio de los tortilleros en Guanajuato y a nivel nacional informaron que durante los últimos seis años el kilo de la tortilla incrementó siete pesos en promedio, pasando de los 15 a los 22, aunque hay partes de México que cuesta hasta 24 pesos.

En general el catálogo comparativo de precios se puede revisar a través de la herramienta Quién es Quién en los Precios en la página de Profeco: https://www.gob.mx/profeco

Para cualquier duda o información los canales de comunicación son los siguientes: Teléfono del consumidor 800 468 8722, correo: denunciasprofeco@profeco.gob.mx y en ODECO Zona del Bajío (León) 477 716 6808; 477 716 6044; 477 716 6465 y 477 716 5682.