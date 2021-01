Dueños de funerarias exigen ser vacunados

Los propietarios de funerarias continúan insistiendo para ser considerados dentro del personal que está en la primera línea de batalla con la finalidad de que puedan ser vacunados, debido a la gran exposición que tienen con los cuerpos de pacientes fallecidos por la covid-19 al trasladarlos a los crematorios.

Esto luego de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México avalará un convenio para bridar atención emocional a sepultureros, embalsamadores y demás personal que participa en la cadenas de servicios funerarios, ante el incremento en los síntomas de cansancio ,estrés y contagios por covid-19.

El propietario de uno de estos servicios, Josué Prieto, indicó que aunque la atención psicológica es importante, este apoyo puede esperar hasta que la pandemia este controlada, no así la vacunación de quienes trabajan en este sector, ya que también están expuestos al contagio.





Los servicios por Covid-19 han incrementado.





“Todavía estamos solicitado la vacuna, porque en diversas ocasiones nos han dicho que no, porque no estamos en la primera línea de batalla, por lo tanto tenemos que esperar para ser vacunados, no estamos siendo tomados en cuanta pese a que nosotros realizamos la ultima parte del proceso con la incineración de los cuerpos de pacientes Covid-19”, explicó.

Estas es una solicitud que se ha pedido desde que se anunció el arribo de Vacunas Covid-19 a México, no solo para salamanca sino también para otros municipios.

Actualmente las incineraciones por Covid-19 se han duplicado de manera diaria, situación que ha puesto en riesgo al personal de las funerarias como son embalsamadores y sepultureros al tener contacto directo con los cuerpos de personas que fallecieron a causa de la Covid-19.