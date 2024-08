Drones en el campo fundamentales para ahorro de plaguicidas y agua

El uso de drones podría optimizar hasta un 50% el uso del agua en el uso de la agroproducción señaló Paulo Bañuelos Rosales, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), que destacó en el año se ha hecho una inversión superior a los 16 millones de pesos para este rubro el cual ha ayudado en gran manera al manejo del campo.





Explicó que en ámbitos como la mentefactura, que ha sido impulsada de gran manera durante la actual administración estatal, no se puede dejar desprovisto al campo por lo que han apoyado con más de 60 drones, pero el apoyo no se quedó solo en el equipamiento, sino que también se ha hecho lo posible por que el personal que lo tiene tenga amplio conocimiento y capacitación continua para su manejo.

“Hemos apoyado más de 60 drones, y fueron capacitados para el manejo, el pilotaje de estos drones y hoy queremos con estas capacitaciones que venga gente experta, de empresas, de universidades, de otros países también, no nada más es aplicar por aplicar producto”.





Destacó que con un buen uso de estos recursos, se puede ahorrar el uso de agua e ingrediente activo en el caso de herbicidas o plaguicidas en los cultivos.

“Estos instrumentos nos ayudan a reducir un poco más de agua y un poco más del ingrediente activo, si es que aplican herbicida o insecticida, se reducen precisamente porque la aplicación es demasiado correcta, precisa, se ahorra entre 40 a 50% del agua”.





Algunos aspectos importantes dentro de la capacitación para cuidar la inversión en este equipamiento, es el ver la altura de los cultivos, referenciar el recorrido con obstáculos y viajes trazados, algo que Guanajuato está trabajando de manera preventiva antes de la aparición de plagas que como fue mencionado por expertos, agarraron desprevenidos a otros estados que tuvieron problemas con plagas como la chicharrita.

“Traen una inversión de 550 mil a 600 mil pesos volando, eso cuestan los drones, entonces nos dimos a la tarea de hacer este tipo de capacitaciones para que no nos agarre como agarro a Tamaulipas la plaga de la chicharrita, nosotros no tenemos ese problema ahorita, pero a finales del ciclo pasado si lo tuvimos, pero lo pudimos contrarrestar, atacar y no queremos que nos agarre con esto”.









Esta inversión en el campo demostró la presencia de las autoridades estatales a diferencia de las federales, aseguró el titular de SDAyR.