Dramaturgo salmantino lleva sus creaciones a toda la república

Paul R. Vizcaíno, escritor salmantino, estará presentando su quinta obra literaria en el concurso del Libro de la Universidad de Sinaloa. Esta participación se debe a la falta de oportunidades que ha enfrentado en el municipio; entre sus obras más reconocidas se encuentran "La Casa del Inquisidor" y "El Ritual en Cañada".

“Yo creo que seguimos estancados, yo casi no conocía a muchos, hasta apenas ahorita y todavía están como en las sombras, yo creo que en el municipio de Salamanca falta mucho apoyo para la literatura, realmente no existe ese impulso que tiene la ciudad de Celaya, que hace sus ferias de literatura, exposiciones y aquí no lo hay. Aquí muchos escritores batallamos en cómo publicar y uno es muy difícil de darse a conocer, en primera porque batallamos con uno mismo, y si rompemos con esa barrera podremos darnos a conocer”, Paul R. Vizcaino.

Desde el 2018 a la fecha ha realizado la creación de cuatro obras literarias, además de hacer una aportación para un libro en donde se cuenta con un recopilación de cuentos de terror y misterio.

“Yo inicié profesionalmente escribiendo como en el 2018, yo escribí un novel corta que se llama Sucesos, se considera corto porque solo tiene 60 cuartillas y ese texto lo dejé arrumbado, y para el 2019 presionado por la gente que me rodea, lo público y mi sorpresa es que le gustó a muchas personas y de ahí se dio mi inicio un poco impulsado por las personas y creo que eso se aplica en la vida diaria porque muchas veces uno planea las cosas y trata de buscar el momento exacto para iniciar pero muchas veces ese momento no existe y tiene que iniciar de una u otra manera”, señaló.

El novelista, comentó que el pasado viernes se presentó en el vecino municipio de Celaya, en donde dio a conocer su libro Rituales en la Cañada el cual es un libro de misterio y suspenso.

“El viernes estuvimos en la feria nacional del libro de celaya, en donde presentaremos el libro Rituales en la Cañada, es un libro que tiene temática de la resurrección, ya que muchos tenemos seres queridos que ya no están con nosotros y esto nace de la idea de que un día se pudiera traer de la muerte a un ser querido, pero no sabemos cómo regresaría ese ser querido, de verdad sería él, sería como se fue o qué cosas turbias sucederían mientras lo vuelvo a ver, tanto mías como de la persona que vino y del entorno que cambió”, comentó.

Paul R. Vizcaíno, señaló que, “mucha gente a la que le gusta mi escritura me ha estado invitando a conferencias, ferias y entonces de verdad que sin el apoyo de los medios y la gente no conocería mi obra, porque yo antes estaba publicándose dentro de una plataforma de ventas y ahora con la apertura me comienza a conocer y hace la conexión de en dónde pueden conocer los libros”.

Para este año se espera otra obra literaria por parte del dramaturgo salmantino, el cual nos estará narrando una historia ocurrida en el exconvento de San Agustin.

“Tengo ya una obra terminada que se basa en una historia que ocurre dentro de exconvento de San Agustín, maneja dos tiempos, el pasado y presente, esta obra tenía pensado meterla en este mes de junio, pero mejor la presentaré en el concurso del Libro de la Universidad de Sinaloa, ya está inscrito y entonces no puedo hacerlo público hasta que se den los finalistas, unos en agosto y otros en noviembre y dependiendo si quedan se publicaría bajo algún sello editorial y si no lo estaría presentando como independiente en el mes de diciembre”

Los ejemplares de se pueden encontrar en la librería Don Castro o a través de las redes sociales Paul R. Vizcaíno en donde se pueden contactar y se les hará la entrega del ejemplar.