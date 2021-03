Doña Elena, primera en recibir el antídoto

Ma. Elena Nájera Ramírez de 73 años, fue la primera persona en recibir la vacuna anticovid-19 en el UMAPS Lázaro Cárdenas, agradecida con dios y con los médicos, hoy se siente protegida para continuar con su vida.

"Le doy gracias a la vida. Me siento perfectamente bien porque ya me vacunaron, me siento tranquila, agusto, estuve esperando tanto tiempo y hasta que se me hizo que me vacunaran, luego de un año terrible por estar tanto tiempo encerrada me da mucho gusto estar vacunada ” dijo.









Los hijos de Ma. Elena llegaron desde las 17:00 horas del pasado jueves para que ella pudiera recibir la vacuna, fue una labor en la que participaron varios miembros de su familia pues estuvieron alternándose para hace más llevadera la espera.

En punto de las 4 de la madrugada Ma. Elena llegó al UMAPS Lázaro Cárdenas y fue a las 9:54 de la mañana que recibió la dosis del biológico anticovid-19. Fue así como luego de 17 horas se convirtió en la primera persona en ser vacunada en esta unidad médica.

Durante un año, permaneció en aislamiento social, sin salir a ningún lugar y recibiendo solo visitas aisladas de sus familiares, sin embargo, hoy la esperanza regresó a ella luego recibir una de las 30 mil dosis de biológico que llegaron al municipio.