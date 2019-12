Doña Angelina canta por pura necesidad

Angelina López López es una mujer de 56 años originaria de la comunidad de las Conejas, ella se dedica a cantar por varias calles de la ciudad, esto como una medida para comer ella y su esposo.

Ella comenta que desde niña le gusta cantar, pero fue hasta los 56 cuando utilizó su habilidad precisamente por la necesidad, ya que en su comunidad no hay oportunidades de trabajo, desde las Conejas hasta acá recorre muchos kilómetros con el fin de trabajar.





Angelina López canta desde boleros, música cristiana, rancheras y todo tipo de música que este dentro de sus posibilidades aprender, pues comenta dios es el que la inspira y le da las fuerzas que necesita para cantar.

Dato...

“A mí nadie me enseñó a cantar fue Dios el que me otorgó este don para mantenerme, tal vez me hizo este regalo para mantenerme ahora que ya tengo edad” agregó.

La mujer expresó que junto con su esposo trabajan todos los días para sacar algo para comer, el trabaja tocando un órgano por las distintas calles de Salamanca y en conjunto logran juntar el dinero necesario que necesitan para sobrevivir.