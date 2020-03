Don Lalo estudia las artes gráficas

Eduardo Razo Espinoza es un adulto mayor que asiste a clases de pintura en el Centro Gerontológico, actividad que le ha mejorado su calidad de vida y regresado la posibilidad de mantenerse activo haciendo lo que le gusta.

Dentro de las actividades que el centro gerontológico ofrece a los adultos mayores, se encuentra el taller de pintura en el que los alumnos que ahí se encuentran desarrollan su gusto por el dibujo, comenzando desde la caligrafía hasta llegar a técnicas de oleo

Eduardo Razo Espinoza menciona “aquí comencé hace más de un año he aprendido desde caligrafía, me he sentido muy bien, a gusto, es un trabajo que me gusta realizar y entre más avanzas más te motivas a seguir viniendo y aprendiendo” .

Dentro de este centro además de adquirir un conocimiento o habilidad nueva, también se descubre el compañerismo ya que se crean lazos de amistad que traspasan las paredes del aula pues se hacen amigos con los que se convive también fuera de las clases.

Don Eduardo está realizando una pintura al oleo la cual lleva trabajando desde hace 4 meses , sin embargo cuenta ya con muchas creaciones y le llena de orgullo el reconocimiento de su familia.