Don José necesita apoyo tras accidente que dañó su hogar y su negocio

El Sr. José, vecino de la ciudad de Salamanca pide ayuda a la ciudadanía para poder solventar gastos de reparación en su vivienda, ya que en la madrugada chocaron y dañaron la entrada.

A la altura del número 1000 del Blvd. Clouthier se registró un accidente de tránsito alrededor de las 1:00 horas del viernes, donde unos jóvenes que viajaban en un automóvil resultaron lesionados después de que el conductor perdiera el control y terminara por meterse a la vivienda del Sr. José.

Después de registrarse el hecho, fue él mismo quien dio aviso a las autoridades, quienes aseguraron la unidad y a los jóvenes sin embargo fueron auxiliados por familiares quienes llegaron al lugar de los hechos.

A raíz del accidente, el Don José como es conocido por los vecinos, resultó con mercancía dañada, ya que se dedica a la venta de productos de abarrotes, frutas y verduras y ropa, lo cual resultó dañado en su mayoría quedando con pocas piezas para su vendimia.

También la cortina que utiliza como acceso a su domicilio resultó dañada, pasando la noche con frío debido a la falta de cobijas y ropa térmica, utilizando solo una lona para pasar la fría madrugada.

“Pido a la ciudadanía la ayuda, yo no tengo ya nada, vivo al día y pues ya no me dan trabajo por mi edad y mi enfermedad, no tengo cobijas ni chamarras”, comentó Don José.

Sobre la reparación del daño mencionó que se La aseguradora se haría cargo quedando de darle respuesta en el transcurso del día sin que recibiera notificación de cuando arreglaría o le generaría un costo.