[VIDEO] "Don Eleazar" vence al coronavirus

Irapuato, Gto (OEM - Informex).- José Eleazar N. de 66 años de edad, originario de Salamanca es uno de los guanajuatenses que ha logrado vencer al Covid -19, quien hace 12 días fue diagnosticado con el virus y posteriormente hospitalizado en la clínica del ISSSTE de Irapuato, este jueves fue dado de alta tras superar la enfermedad, él es un ejemplo de que el virus sí existe.

Relató que todo inició hace dos semanas con un cuadro gripal acompañado de tos que poco a poco se le fue complicando hasta que presentó dificultades para respirar y tuvo que recibir oxigenación para mantenerse con vida.

Hace 12 días me empecé a sentir mal, era una gripa con tos, después ya no podía respirar vine al hospital y me hicieron la prueba de coronavirus salió positiva y me tuvieron que hospitalizar

José Eleazar manifestó que después de vivir la experiencia de estar contagiado de coronavirus se dio cuenta del importante rol que juega el personal médico en los hospitales, ya que ellos ponen en riesgo sus vidas para salvar la de otros que se debaten entre la vida y la muerte tras contagiarse del virus.

"Ellos (los médicos) son muy atentos, no tengo con que pagarles por lo que han hecho, arriesgan su vida por nosotros, eso da invaluable y estoy agradecido también con Dios por dejarme ser un sobreviviente de este virus que nos está afectando a todos".