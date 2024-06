Dominan incendios de predios en Salamanca

Alberto De la Torre Gleason, director de Medio Ambiente, dio a conocer que durante 2023 se realizaron un total de mil 560 reportes de incendios en Salamanca y de acuerdo a la clasificación de la dependencia, los siniestros que más se registran en el municipio son aquéllos que se genera en predios, seguidos de incendios en carreteras, ríos y canales y quemas de basura, llantas y autos. De éstos últimos se reportaron 47 durante ese año, mientras que dos terceras partes correspondieron a incendios en predios.

En lo que va del 2024 se han registrado alrededor de 657 incendios, de los cuales 484 fueron en predios, en ese sentido, De la Torre Gleason aseguró que la segunda temporada de secas, que abarca finales de mes y principios del siguiente, es crucial, ya que, la falta de lluvias aumenta la cantidad de materia orgánica en predios baldíos y canales.

“Las quemas en predios a menudo son resultado de la mala disposición de residuos y prácticas inadecuadas por parte de la ciudadanía. Algunas personas creen erróneamente que quemar la basura la hace desaparecer, pero en realidad, esto transforma los residuos en gases de combustión dañinos como el CO2 y otros compuestos tóxicos, especialmente al quemar plásticos. Además, algunas personas queman sus predios para evitar contratar a un jardinero”, explicó.

Para incentivar la limpieza adecuada de predios, el programa "Predio Limpio" ofrece descuentos, siempre que el predio no haya sido limpiado mediante quema. Si se detecta quema, no se otorga el descuento, aunque el predio esté limpio.

De manera anualmente, se reciben aproximadamente 90 solicitudes de limpieza y se emiten unas 16 multas en promedio. En los últimos tres años, se han impuesto 47 multas. No todos los predios son candidatos a multas; muchas solicitudes de limpieza provienen de denuncias vecinales. Si un predio está sucio pero no quemado, se notifica al propietario y se le da cinco días para limpiarlo. Si el predio no se limpia en ese plazo, se aplica una multa, y esta puede acumularse si la situación persiste, con algunos casos llegando hasta la tercera multa. Este procedimiento se maneja conforme al reglamento de medio ambiente.