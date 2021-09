Diversas emociones por regreso a clases

Para los estudiantes que entraron a clases este martes, retornar a las aulas también represento un reto, pues tuvieron que lidiar con las emociones del momento como alegría y nerviosismo.

Además de tener que adaptarse a levantarse temprano y a los nuevos lineamientos sanitarios para evitar brotes de covid-19 en la comunidad estudiantil, los nervios del primer día no se hicieron esperar, especialmente en los estudiantes que ingresaban a primero y segundo año escolar.

Tal es el caso de Héctor, de 13 años de edad, que debido a las circunstancias epidemiológicas tuvo que cursar su primer año de secundaria en el modelo en línea, por eso, para él, ingresar a su segundo año de secundaría la lleno de nerviosismo, pues, se enfrentó al reto de no conocer a nadie.

Mientras, que para Ruth, ingresar a su último año de manera presencial fue un acontecimiento que la lleno de emoción, pues, es consciente que solamente así podrás disipar sus dudas de mejor manera, pero sobre todo disfruto el volver a vivir las compras del regreso a clases.





También hay felicidad por regresar al aprendizaje presencial.





“Lo que más me emocionaba era regresar a clases para que todo se hiciera más fácil y también me emociona mucho tener útiles nuevos y poder conocer a mi nueva maestra y ver si hay nuevos compañeros y a distancia eso no se puede”, explicó.

Aunque falta escuelas por reabrir sus puertas a la comunidad estudiantil, debido a las condiciones de infraestructura, el entusiasmo en los estudiantes no se ha hecho esperar, por lo que se espera que en las próximas se manas se vayan incorporando más estudiantes.