Disponen aumento del 5% en tarifas y cuotas a impuestos en Salamanca

Guillermo Flores García Secretario del Ayuntamiento explicó que los lineamientos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, disponen un aumento del 5% en cuotas y tarifas aplicables a impuesto y contribuciones de mejoras, dentro de las que se contempla aplicar en el cobro en los servicios de limpia, panteones y rastro municipal, tras un estudio presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato, derivado del índice inflacionario se encuentra fluctuando sobre el 8.7%.

Local Aprueba Ayuntamiento iniciativa de Ley de Ingresos para ejercicio fiscal 2023

García Flores, dijo que dicha disposición impacta directamente a las disposiciones administrativas, es decir, en los materiales que el municipio utiliza para la elaboración de constancias u otras situaciones en dependencias municipales, pero que no representan un problema para la población salmantina.

“Muchos de los cobros que nosotros traemos, los traemos sobre sentados, entonces en donde se va a haber impactado no es sobre pesos, es sobre los centavos que se está cobrado, ese es el fin porque como son tantos los trámites que se están cobrando como el papel consumo de energía eléctrica también lo que tiene que ver por parte del persona se pone por debajo de lo que está la inflación, sin afectar las finanzas del municipio “explicó.

Dijo que, esto se debe las disposiciones señaladas por el Banco de México, que señala que la inflación fluctúa sobre el 8.7% anual, lo que significa, un incremento en los materiales que el municipio.

Aunado a lo anterior, se determinó que el aumento en la prestación de los servicios públicos solo sea del 5% a fin de no afectar la economía de las familias salmantinas.

“Haciendo conciencia en esa situación y pensando en la economía familias, en su momento se establecieron facilidades para que esta disposición no afecte a la ciudadanía, que se aplica a las personas con alguna discapacidad, que se encuentran en zonas vulnerables o marginales, entonces aquí también no es solamente un incremento, sino también las facilidades administrativas, que se están brindando precisamente para no afectar la economía de la ciudadanía”, finalizó.