Disminuyen robos de maquinaria y pozo agrícola

Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, informó que en los últimos años el robo a maquinaria a reducido casi en 50%, esto en gran medida a los operativos de seguridad instituidos por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Policía del Estado y que han coadyuvado en la disminución de este ilícito.

Robles Montenegro, destacó que además de los rondines que realizan las fuerzas de seguridad en los 18 municipios que conforman el Distrito de Riego, la prevención por parte del agricultor, es otro factor que ha ayudado al sector a reducir los robos de maquinaria y pozos agrícolas.

Robos de pozos agrícolas también disminuyó

"Hubo un tiempo en el que se dio de manera muy agresiva el robo de maquinaria y pozos agrícolas, ahorita no podría decir que está calmado, pero creo que la gente del campo tomó sus precauciones para evitar estas situaciones, como son recogerse más temprano y no dejar maquinaria en la noche, que ha jugado en favor de los agricultores a lo largo del día, además de los rondines que realizan los elementos de seguridad, todo esto ha ayudado a reducir esta problemática en casi un 50%" explicó.

Campo tendrá siembra de otoño – invierno corta

Además, añadió que la inseguridad, es una problemática que aqueja a todos los municipios y en la zona rural no están exentos de robos y asaltos a tiendas, maquinaria y transeúntes, sin embargo, también han establecido estrategia para reducir el robo a pozos agrícolas, al sustituir los alambres y cables de cobre, por aluminio y otros materiales que no son redituables y que generan que el producto sea menos rentables.

"Yo considero que en todas las entidades y municipios hay problemas y en los pozos agrícolas, ha habido una reducción, porque ya no hemos comprado alambres ni cables que sean de cobre, estamos usando el aluminio y ese material no tiene el mismo valor que el cobre, ese no es tan atractivo para la gente que se dedica a esa actividad delictiva", indicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por otro lado, Robles Montenegro, señaló que debido a la falta de lluvias durante este año, no se logró almacenar el agua suficiente en las presa como el año pasado, por lo que, es complicado conocer si se contarán con los volúmenes suficiente para establecer los cultivos de invierno por lo menos hasta que la CONAGUA, determine la cantidad de agua que le va a corresponder a cada Distrito durante la segunda quincena de noviembre, lo cual apunta a una temporada otoño- invierno corta.