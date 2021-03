Disminuye en dos años el déficit generación-consumo de energía en Guanajuato

León, Gto.- En Guanajuato, en dos años se ha reducido el déficit de generación-consumo de energía eléctrica, con las inversiones extranjeras de dos granjas solares y una eólica, externó el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga, en el foro La Eficiencia energética, organizado por la SMAOT y en el que participaron expertos.

Los panelistas concluyeron que implementar sistemas de gestión de eficiencia energética reduce costos y vuelve más competitivas a las compañías. José Antonio Urteaga, especialista en Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, mencionó que “la base para poder ahorrar energía es tener equipos eficientes; tenemos que demostrar que el ahorro de energía es un buen negocio, que debemos pasar de las buenas intenciones a las buenas inversiones”.

USABIAGA: RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD

El secretario de Economía explicó por qué conviene a las Pymes aplicar la eficiencia energética. “Por competitividad y rentabilidad. En los estados financieros, de la utilidad bruta se restan los gastos y para muchas empresas los gastos fuertes son los de la energía energética. Ahí te queda la utilidad neta antes de impuestos”.

Al hablar de costos, Usabiaga Díaz Barriga, dijo que las Pymes deben “evitar un monopolio eléctrico, deben evitar que no haya competencia en el costo energético y no estar dependiendo, como en el pasado de una sola empresa que ponga el precio que quiere”.

“El costo que tiene de generar energía eléctrica del combustóleo es 257 por cada megawatt hora; en la eólica -que es más benéfica para la población- es solamente 87; el incremento de generación energética eólica a la de combustóleo es de 295 % y aparte está la transferencia”.

“Sabemos que la transferencia de Comisión Federal es una estructura sobresaturada y obsoleta en la que se pierde el 30% de la energía que subimos para transferir a cualquier parte del país y eso obviamente lo paga el usuario”.

Al hacer mención del beneficio ambiental por la eficiencia energética, se refirió a que con el uso del combustóleo “incrementamos las emisiones al aire, cuando tenemos que minimizar hasta en 40 % de las emisiones para el 2050. Entonces no es solamente una cuestión de conciencia, de salud, de nuestro ecosistema, sino que además es vital para la competitividad de las empresas”.

El secretario señaló que “el rol de la eficiencia energética en la nueva política energética del Estado de Guanajuato es el programa diversificación y eficiencia energética. La Información en los bancos de datos, en los algoritmos para asimilarla y transferirla al área donde se tiene que aplicar, requiere de gran cantidad de energía eléctrica”.

“En la era de digitalización, en el gobierno de Guanajuato estamos preocupados por tener suficiente energía eléctrica, en cuantía, calidad y precio. Desafortunadamente lo vimos a finales de febrero: nos faltó cuantía y paralizamos la industria productiva, sobre la calidad, no es por tirar, pero siempre ha sido mala en nuestro país y eso va directamente afectando la vida útil de las maquinarias en la industria; el precio está muy por arriba de los precios competitivos de nuestros socios comerciales”, afirmó Mauricio Usabiaga.

Recordó que cuando inició la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se pagaba por energía eléctrica 35 % más que lo que pagan los estados fronterizos, “lo cual es una gran desventaja para nosotros. Cuando entramos al gobierno, el déficit era de 50 % de la generación a la que se consumía. Estábamos generando 8 mil 000 gigawatts-hora y consumíamos 12. Después de dos años de estar trabajando en las deficiencias de lo que consumíamos, de apoyar la inversión externa, ya estamos generando 11 gigas y estamos consumiendo 14. Pudimos reducir un déficit en 2 años de 50 a 27 %.”

GUANAJUATO HACIA EL FUTURO GRAN POTENCIAL PARA GENERAR ENERGÍA

El secretario mencionó que la expectativa para Guanajuato hacia 2030 “es duplicar la capacidad de generación eléctrica”, la cual se enfoca “en el gran potencial un gran potencial de energía renovable, tanto en las fotovoltaica, como en la eólica”.

“Hay un estudio que indica que el peor lugar geográfico que tiene Guanajuato sobrepasa al mejor que tiene Europa. Esa es una gran ventaja competitiva; el gran obstáculo es cómo transferir esa energía. Entonces para evitar la transferencia a través de CFE estamos haciendo vínculos, alianzas internacionales, principalmente con empresas japonesas y alemanas y una de ellas está haciendo experimentos e innovación de cómo transformar la energía solar en líquida para que de esa manera no tenga que ser transferida a través de Comisión Federal, inclusive que pueda ser exportada a otros continentes”

Pero, sin mencionar nombres ni las condiciones de la Ley de Industria Energía del presidente López Obrador, suspendida por ahora, el secretario de Economía de Guanajuato expresó que “necesitamos líderes ejemplares y visionarios, que pongan el ejemplo hacia dónde debe dirigirse la población”.

CRÉDITOS Y AHORROS POR RENOVACIÓN DE MÁQUINAS

José Antonio Urteaga Dufour, especialista en energía del Banco Interamericano de Desarrollo, informó que en dos recientes años, 30 % de los financiamientos otorgados fueron para mitigar efectos del cambio climático. "Países latinoamericanos han encontrado beneficios con mayor competitividad y productividad, pues tiene la posibilidad de integrarse a cadenas productivas de empresas de mayor tamaño que son amigables con el medio ambiente".

"A través de estos programas, las Pymes han movilizado a la Banca de desarrollo, a la Banca internacional y a la Banca comercial, cómo fabricantes y distribuidores de equipo con la intención de transformar el mercado servicios", agregó.

Explicó que el "financiamiento además genera trabajo en las Pymes, otorgando servicios para la comercialización, para el manejo de equipos retirados, para el manejo de los residuos que éstos generan por el cambio de equipos electrodomésticos, por ejemplo”.

Dijo que a través de FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) se han entregado 34 mil financiamientos a 32 mil Pymes, que han generado inversiones de 2 mil 300 millones de pesos. “Esto se ha traducido en una reducción del consumo y reducción en la demanda de 34.5 megawatts lo que significa una reducción 110 mil toneladas CO2”.

De acuerdo con un estudio de Cepal hasta 2015, el consumo promedio de las viviendas en México se ha reducido hasta en 20 % a nivel de las casas. “La eficiencia energética trae torta bajo el brazo porque hay otras inversiones que no se reflejan en mi bolsillo pero cuando la eficiencia energética cuando se empieza a implementar se empieza a reflejar en que pago menos de electricidad y por lo tanto ese dinero lo puedo utilizar para hacer otra cosa y también se refleja en los costos de mis productos”.

La aparición del FIDE, muestra que 28 % de acumulado al 2021 de eficiencia energética ”ha reducido presión sobre los recursos naturales no renovables. Esos 10 millones de electrodomésticos que se van cambiando cada año, durante 20 años ya reflejan la realidad y lo mismo pasa con muchísimos equipos: los motores eléctricos en la industria, ya que 60 % del consumo ocurre a través de motores”.

Los potenciales en América Latina para eficientar la energía eléctrica dijo, son primero el industrial, le siguen, residencial, comercial, servicios agropecuario-pesca y minería. “Cada uno de estos sectores tiene un balance de energía útil más o menos reproducible en donde los motores representan 33 %, refrigeración 22.8 ; 16 % iluminación; 9% aire acondicionado -que puede variar en diferentes países-; compresores 6 % y otros 13.8%”.

“Tenemos que demostrar que el ahorro de energía es un buen negocio, que debemos pasar de las buenas intenciones a las buenas inversiones y mejores resultados y ese es el reto que enfrentamos: Impulsar la eficiencia energética para un mejor servicio, si voy a un hotel pequeño y no vuelvo a ir porque no tiene un buen sistema de aire acondicionado en una zona de clima de playa. Si voy a una tienda y el nivel de iluminación es pésimo, tampoco voy porque no puedo ver lo que voy a comprar”, ejemplificó.

“México registró desde que se tiene historia, el nivel de temperatura más alto el año pasado y se espera que este año lo supere. ¿Qué implica? Que utilicemos más aire acondicionado y vamos a comprar el equipo más barato, sin saber. Si quieres vivir como pobre, compra como rico, compra el más eficiente porque estamos en un círculo perverso: más calor, más aire acondicionado, más consumo de electricidad, más gases de efecto invernadero”.