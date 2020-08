Disminuye afluencia al área natural protegida

Bajó al 50% el arribo de turistas al Área Natural Protegida ubicada en la zona norte del municipio durante el operativo realizado este fin de semana en relación con la anterior, informó el director de Protección Civil, Enrique Candelario Cú Gutiérrez.

El director consideró que está baja se debe a la gran difusión que se ha implementado por parte de los medios informativos, ya que durante este fin de semana la cantidad de personas que pretendían entrar a la zona protegida fue menor.

Señaló que tan sólo el 1 y 2 de agosto, se contabilizaron un aproximado de 800 personas mientras que en este último fin de semana es decir, los días 8 y 9 de este mes fueron 400.

El funcionario recordó a la ciudadanía que el principal objetivo por el que se están realizando estos operativos es para evitar la concentración masiva de ciudadanos en el área protegida, a fin de evitar contagios por covid-19.

Asimismo invitó a que la ciudadanía espere un tiempo considerable hasta que las instalaciones se abran y se pueda transitar en esta zona de manera segura, por lo que se está en espera de un protocolo a seguir para poder ingresar con menor riesgo de contagio a esta área.

Además recomendó no bajar la guardia ante el cambio de semáforo a color naranja, mantenerse en casa y no salir de no ser necesario, así cómo preservar la sana distancia y hacer uso de las medidas sanitarias que ya se han emitido.