Dirección de Tránsito aplica reglamento de vialidad

La Dirección de Vialidad y Transporte implementó Operativos de Ordenamiento en los espacios comerciales en el municipio, uno de ellos en el mercado Barahona, donde se marcaron 19 espacios de estacionamiento, así como áreas para personas con discapacidad y motocicletas.

Comerciantes incumplen el reglamento.

El director de la dependencia, Daniel Pérez Sequera, informó que como parte de estos operativos y luego de una petición hecha por los comerciantes del mercado Barahona, se realizó un estudio técnico y la delimitación y señalización de los espacio en el estacionamiento del lugar.

Cabe señalar que a un mes de que se realizaron estás acciones, hubo inconformidad por parte de los locatarios del mercado municipal, quienes aseguraron que fue un trabajo mal planeado, que está provocando que los clientes dejen de visitarlos ante las infracciones que han levantado los elementos de tránsito en los últimos días.

“Los comerciantes quieren que las cosas se queden igual a como estaban antes pero ordenadas, eso no puede ser posible, nosotros tenemos la obligación de ordenar los espacios y las infracciones que se están levantando están apegadas al reglamento, nosotros no infraccionamos a nadie en ninguna parte de la ciudad que no esté violando el reglamento, todas nuestras infracciones están fundamentadas (…) no estamos haciendo uso arbitrario de la autoridad sino al contrario tenemos un problema generalizado que son las quejas de la gente donde nos están pidiendo que pongamos especial atención a las motocicletas y al desorden, entonces nosotros estamos preocupados por ello”, detalló.

Puntualizó que anteriormente el estacionamiento del mercado contaba con 20 cajones y ahora tiene 19, “le robamos uno, pero a cambio de eso les pusimos espacios para motos y espacios para personas con discapacidad, y si observan y ven el lugar se darán cuenta de que esos espacios están utilizados por ellos mismos, inclusive les hicimos una glorieta para que se pueda retornar y puedan tanto entrar como salir del estacionamiento, cosa que no están respetando, por eso se están viendo afectados, pues inclusive el área de carga y descarga no la utilizan como debe de ser, ellos permiten que sus propios proveedores les hagan la carga y descarga en este estacionamiento violando flagrantemente el orden”, manifestó.

Finalmente el funcionario municipal señaló que acompañado del director de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses, buscará reunirse nuevamente con los comerciantes para resolver las inquietudes.