Dirección de Seguridad Publica apuesta en formación de policías municipales

El Coronel de Seguridad Pública Municipal descarta el apoyo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (FSPE), siendo la principal apuesta el fortalecer la policía municipal, estando actualmente conformada por 159 elementos activos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Alejandro Flores Jiménez, Director de Seguridad Pública confirmo que la presente administración municipal encabezada por César Prieto Gallardo, se encuentran enfocadas en el fortalecimiento de cadetes.

“Es más conveniente para el municipio tener su propia policía, y creo que esto se logrará en la presente administración; actualmente contamos con nueve cadetes en capacitación”, dijo.

Local Tomará mando ex militar titularidad de Academia de Seguridad Pública

Sin embargo, el coordinador de Seguridad Pública Municipal puntualizó que es necesario sostener una reunión para poder complementar lo que se tiene con el apoyo de las fuerzas federales. “Definitivamente creo que no, eso no es algo que estemos considerando, creo que lo principal es la policía municipal”, puntualizó.

Flores Jiménez, explicó que actualmente se encuentran realizando los operativos de seguridad en diversas zonas de la ciudad. En dichos operativos se cuenta con el apoyo de SEDENA y Guardia Nacional, así como con la policía municipal.

Sin embargo destacó que es importante unir fuerzas los tres niveles de gobierno para poder brindar mayor seguridad para los habitantes, en donde se pretende mantener reuniones o mesas de trabajo.

“Hemos llevado durante este tiempo distintos operativos con SEDENA y Guardia Nacional e inclusive tenemos reunión con ellos para establecer puntos principales para las coordinaciones; dentro d lo que me concierne con fiscalía si tengo una relación, al igual que con las fuerzas de seguridad del estado, pero no tan estrecha, pero no estamos aislados”, puntualizó.

Alejandro Jiménez Flores, explicó que actualmente se tiene una plantilla de 159 elementos de policía municipal que se encuentran servicio de toda la población salmantina.