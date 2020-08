Digitalizar educación, demandan maestros

Luego de que la Secretaría de Educación Pública informó que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será a partir del 24 de agosto y las clases a través de televisión y radio, la asociación nacional Alianza de Maestros solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que se implemente la digitalización educativa en las zonas donde más falta hace, ya que de no contarse con las herramientas necesarias, se corre el riesgo de que haya un retroceso de cinco años en el avance educativo en el país.

Ricardo Fernández Candia, presidente nacional de Alianza de Maestros, reconoció la decisión del Gobierno Federal por procurar la salud de los estudiantes y maestros al evitar que el ciclo escolar inicie con clases presenciales durante la pandemia, pues en su lugar estas serán realizadas a distancia a través de televisión y radio.

Sin embargo, señaló que actualmente el país no cuenta con la suficiente digitalización en la educación e implementación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ya que en los primeros meses de contingencia sanitaria se ha demostrado el poco acceso que tienen los alumnos a las tecnologías, lo que esta poniendo en riesgo que haya un retroceso educativo a nivel nacional de por lo menos cinco años.





La Alianza de Maestros solicitó que se dote de internet y con las herramientas necesarias a las familias con menos recursos.





Y es que mencionó que algunos de los retos que tendrán que enfrentar con la educación a distancia, es la modalidad de la televisión, pues refirió que esto disminuye la posibilidad de retroalimentación en los alumnos y no genera que el niño y niña tenga un pensamiento critico.

Mientras que el segundo reto es que si los estudiantes no aprenden con esta modalidad, el gobierno tenga la facilidad de excusarse al decir “yo cumplí, si el niño no aprendió no es mi problema”; así como también, los padres de familia han externado su preocupación de que sus hijos no son retroalimentados con sus clases.

Por ese motivo, el presidente nacional de Alianza de Maestros dijo que es necesario que se prepare a las escuelas, tanto públicas como privadas, pero también que de dote de internet gratuito a las familias, esto a través del apoyo de empresas importantes de internet.

“Exhortamos a la Secretaría de Educación Pública a la inmediata digitalización, la educación de este país donde más haga falta. Pedimos tener clara la programación de las televisoras, así como las formas y procesos con los que se dará seguimiento a la permanencia y evaluación de los alumnos en esta modalidad”.