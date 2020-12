Difícil panorama para el sector agropecuario

El presidente del Distrito de Riego 011 Agustín Robles Montenegro calificó al 2020 como un muy mal año derivado de tres factores , la escases de recursos económicos para el sector agropecuario, la falta de recurso pluvial durante este año y la pandemia por la Covid-19 han sido un duro golpe para el sector productivo.

Robles Montenegro explicó que debido a los recursos detenidos por las autoridades federales el distrito se ha limitado para ejercer muchos proyectos y avanzar en los que ya estaban iniciados. Otro factor determinante fue el poco recurso pluvial que tuvieron para establecer el cultivo de otoño invierno lo que fue un duro golpe para el Distrito de Riego que es un generador económico para 18 municipios de los 46 con los que cuenta el estado de Guanajuato.









“El tercer factor es la pandemia que es una cosa que nadie esperábamos y por la cual hay muchas restricciones, tenemos que tener todos los cuidados del mundo y por eso dije que los que estamos vivos debemos cuidarnos” destacó.

Refirió que para el próximo año no avizoran un mejor panorama pues será complicado económicamente “por que queramos o no se derrama mucho dinero en la cuestión agrícola porque ocupas un tractor, al tractorista, al regador, fumigador y eso no habrá porque se va parar” dijo

Manifestó que el movimiento en el sector agrícola comenzará hasta abril o mayo cuando comiencen a regar, lo que derivará en un año critico, toda vez que este que el distrito riega 100 mil hectáreas y cada hectárea produce hasta ocho toneladas de cultivos trigo o cebada y cada tonelada vale cuatro mil pesos, por lo que serán millones los que se dejaran de mover y que repercutirá en el bolsillo de toda la población.