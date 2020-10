Difícil cierre de año para vendedores de cacahuate

Salamanca, Guanajuato.- Antonio Delgado es una persona de la tercera edad que sobrevive de la venta de cacahuete y en este año se ha visto con dificultades para subsistir debido a que la producción no se ha vendido y los consumidores no cuentan con recursos ante esta emergencia sanitaria y crisis económica.

Antonio subsiste gracias a la venta y al cultivo de cacahuate, sin embargo, ante un posible rebrote de Covid -19 vislumbra un cierre de año complicado pues asegura que desde hace siete meses ha tenido que batallar con la poca venta.

“Yo vengo dos veces por semana a vender cacahuate, porque también lo siembro, pero desde abril que comenzó esta enfermedad la cosa no ha ido bien, yo vendía hasta 30 arpillas por día, hoy a lo mucho vendo 10”dijo.

Esta precaria situación ha repercutido en las personas que le ayudan a trabajar pues ha tenido que disminuirles sus ingresos, asegura que de prolongarse tanto la crisis de salud, como la económica, el campo estará en una severa crisis.

Pues Antonio durante esta época del año también cultivaba garbanzo, sin embargo igualmente tuvo afectaciones “este año tampoco se dio el garbanzo por la falta de lluvia, he vivido toda mi vida del cacahuate y del campo pero si esta enfermedad regresa, no se qué haré ni yo, ni quien me ayuda pues ellos ganan de lo que vendo y si no vendo no ganan “aseveró.

La recolección del fruto empieza a finales de verano y a partir de septiembre es cuando tiene mayor cantidad de consumo, aunque en el mercado hay cacahuetes durante todo el año, esta era una buena temporada para Antonio, que este año solo quedara como recuerdo.