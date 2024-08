DIF Salamanca refuerza apoyo a familias en cruceros

La presidenta del sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Eugenia Martínez Carrillo informó que durante el periodo vacacional no se presentó un aumento de menores de edad en cruceros, sin embargo detalló que las 13 familias detectadas se les ha brindado atención médica.

“Afortunadamente como lo he comentado, todos los niños cercanos de Irapuato y de Valle de Santiago, ya los tenemos identificados, y aunque muchos de ellos estén en los cruceros no todos están en situaciones vulnerables, algunos van a la escuela, tienen donde dormir, entonces no todos están para que el DIF haga una intervención, sí hacemos el acercamiento y ahorita nos estamos apoyando con el Jurídico porque nosotros tenemos que dar la atención a los menores y en estos días no hemos tenido reporte de niños que no hayamos identificado”, señaló Eugenia Martínez Carrillo.

La presidenta del DIF invita a la ciudadanía a no alimentar este tipo de acciones y conductas que se llevan para la explosión de menores que se registran en los diversos cruceros del municipio de Salamanca.

“Eran 13 familias, generalmente conformadas por dos o tres niños y los padres, entonces con lo que se les apoya es con asistencia médica, asistencia dental, psicológica, despensa y con actividades que encajen con ellos, otro factor que nos ayuda es que con los grupos de niños que tenemos aquí en Salamanca son con las actividades de Transformando mi Salamanca y esto también ayuda a que tengan más acciones para poder pasar la tarde”, señaló la titular de DIF.

Para tratar de disminuir este tipo de acciones en el municipio, la presidenta del DIF, refirió que a la llegada a la administración detectaron a familias que venían de otros estados de la república, mientras que hay otras personas que se han negado a formar parte de un proyecto laboral prefiriendo estar en los cruceros.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Hay personas que les hemos invitado a formar parte de Transformando mi Salamanca, pero mientras ellos vean que siguen ganando más en una esquina pidiendo limosna es evidente que no van a querer venir a prestar un servicio por cuatro horas lo pueden ganar en media hora; cuando nosotros llegamos a la administración sí detectamos a familias que venían de Chiapas que venían cada 15 días, entonces al momento de que dijimos que tendríamos el contacto con los DIF de otros municipios eso también inhibió a que volvieran a venir al municipio”, concluyó.