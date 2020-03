Diego Fernández de Ceballos, y el caso García Luna

León, Gto.- Para el panista Diego Fernández de Ceballos el caso del ex secretario de seguridad pública; Genaro García Luna, “lo que importa es que las autoridades hagan su trabajo y actúen conforme a la ley que; si tiene delito, que se le persiga y si no, se le exonere”.

Tajante el jefe Diego consideró que “cualquier opinión en este momento, cualquier pregunta sobre la conducta de García Luna me parecería un perjuicio y por lo tanto algo inaceptable, no lo exonero, no lo culpo porque no soy juez”.





Dijo que ante cualquier imputación “hay que respetar su presunción de inocencia, que sean las autoridades que conforme a la ley finque las responsabilidades”.

Ante la presunción de que Genaro García Luna este coludido con delito de crimen organizado, prefirió seguir su camino al recinto en donde el gobernador guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, rindió su Segundo Informe de Gobierno.