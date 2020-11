Dictan formal prisión a Bárbara Botello

León, Gto.- La jueza Selene Acosta, de la sala 3 de los Juzgados de Oralidad del Poder Judicial dictó auto de formal prisión a la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello por el delito de peculado. Sin embargo, el proceso lo llevará en libertad, ya que el año pasado, su equipo de abogados logró modificar que el auto de prisión se aplicara de acuerdo al nuevo sistema de justicia oral.

El abogado de Botello Santibáñez, Edmundo Iván Lozano, explicó que a partir de la resolución de la jueza, tiene tres días hábiles para apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, con “argumentos sólidos” que la licenciada no es responsable de los que se le acusa”.

A la expresidenta municipal se le juzga por el delito de peculado, “por no haber supervisado” tres contratos con anomalías y desvío de 1.5 millones de pesos. Esos contratos eran dos de Tesorería y uno de Movilidad. El abogado Lozano recordó que los titulares de esas dependencias en la administración de Bárbara Botello, Roberto Pesquera y Amílcar López “devolvieron ese millón y medio de pesos”, por lo que ahora tendrán que demostrar con testigos que “la licenciada no tenía porque supervisar si los contratos se cumplían o no; para eso se delega y justo o injusto, las dos personas entregaron ese dinero; por lo cual ya no debería haber delito que perseguir”.

Los caminos a seguir para los abogados de Botello Santibáñez son, primero apelar ante el STJ estatal y esperar un mes o mes y medio; si el magistrado penal valora que los argumentos son sólidos le dictará un auto de formal libertad; pero si considera que no lo son, se confirma el auto de formal prisión, pero seguiría el proceso en libertad.

De suceder lo último, tomarían en el segundo camino: recolectar pruebas para demostrar la inocencia de la ex alcaldesa y presentarlas a la jueza y para ello tienen un año de plazo.