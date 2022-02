Diabetes tercer causa de muerte en México

Más de 422 millones de personas en el mundo se ven afectados por la diabetes, una de las enfermedades más mortales y más del 30 o 40% de la población que la padece no lo sabe, así mismo atenta contra la calidad de vida de las personas ya que ocasiona ceguera, insuficiencia renal, infarto al corazón, accidentes cerebro vasculares y amputación de miembros inferiores.

De acuerdo a una consulta realizada por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO) a un estudio que fue publicado en la revista médica JAMA Internal Medicine, el consumo en exceso de productos ultra procesados como cereales para desayuno, fideos instantáneos, papas fritas, nuggets de pollo, yogur endulzado, galletas y mayonesas generan que se incremente entre 5 y 10 % la probabilidad de padecer la enfermedad.



Según especialistas ese tipo de alimentos al ser industrializados y atractivos para el paladar contienen elevados niveles de agentes espesantes y colorantes y exceso de sodio, grasas, azúcar y calorías.

Gabriela Allard Taboada, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes, dio a conocer que la diabetes también se puede padecer por herencia, raza, malos hábitos y tabaquismo.Un censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de enero a junio de 2021 la diabetes dificulta que se regule de forma adecuada el azúcar en la sangre y dio a conocer que esta entre las tres primeras causas de muerte en México al ocasionar un promedio de 74 mil 418 decesos.



De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre la Covid-19 señala que tres de cada 10 adultos diabeticos desconocen que padecen la enfermedad y que es en los hombres donde menos se diagnóstica el padecimiento.

Adolfo Andrade Cetto, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la diabetes es una pandemia que aqueja al país, ya que el país se ubica entre los nueve países con más personas diabeticas y que que para 2025 se estima que se posicionará en el lugar siete.



8.7 millones de personas en el país padecen diabetes, sin embargo, no se contabilizan a las personas que padecen la enfermedad y no lo saben, pues de ser así la cifra aumentaría a 12 millones aproximadamente.



Los principales síntomas de la enfermedad son aumento de sed, micción constante y hambre, fatiga, visión borrosa, entumecimiento, hormigueo en pies y manos, yagas que no cicatrizan y perdida de peso.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que 62 millones de personas en el continente americano viven con diabetes tipo dos, número que se ha triplicado en la región desde 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el año 2040, según el Diabetes Atlas.

También señala que la prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. En 2019, la diabetes fue la sexta causa principal de muerte en el continente, con un estimado de 244,084 fallecimientos y es la segunda causa principal de años de vida ajustados por discapacidad.