Esperan madres del asilo a sus hijos en el 10 de mayo

Irapuato, Gto.- Este 10 de mayo, centenas de mamás celebran el “Día de la Madre” y, por ello, hijos e hijas acostumbran a pasar el día con ellas, disfrutar de una comida y algunos hasta algún detalle material.

Sin embargo, no todas las mamás tienen la dicha de estar con sus hijos durante este día, pues hay quienes han sido incluso abandonadas por sus hijos, por la edad que tienen y lo cual, en algunos casos, llegan a volverse una “carga”.

Socorro Hernández tiene 90 años y es una de las muchas mamás que sus hijos no pueden asistir a visitarlas; en su caso es su único familiar, pero derivado de que tuvo un problema de salud se le complicó acudir a visitarla.

“Mi hijo viene cada que puede, pues él trabaja, pero cuando no, aquí está y me traes mis cosas, sólo que mi hijo cambien está en silla de ruedas y eso le complica venir”, mención.

Para Doña Socorrro, el Día de las Madres es un día muy especial, pues sabe que su hijo hará todo lo posible por asistir para pasar un rato con ella.

“Es muy bueno mi hijo, pero sé que está trabajando, pero este Día de las Madres sé que va a estar aquí y que me va a dar su tiempo”, dijo.

Pese a su situación, Coco aún puede presumir que su hijo asiste, sin embargo, no para todas es el mismo caso.

Por su parte, Lucía desde hace más de tres años no sabe nada de sus hijos, pues desde que su hijo tuvo que irse del país para buscar una nueva oportunidad de vida, no ha podido comunicarse con ella.

Por ello ella tuvo que quedarse en el Asilo de Ancianos La Paz, en donde ve el paso de los días, sin poder volver a tener contacto con sus hijos.

“Mi hijo se fue, no sé nada de él, ya van tres 10 de mayo que no sé nada, ni un abrazo, ni un mensaje ni una llamada para saber de él”.

Doña Lucia añora que su hijo pronto regrese y pueda pasar un tiempo junto a él, su único familiar cercano que le queda.

“A mí no me gustaría morirme sin saber nada de mi hijo, que no esté aquí en mis últimos días, eso me pone triste y verlo sería mi mejor regalo”, dijo.