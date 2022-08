Detectan primer caso de viruela del mono en Guanajuato

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dio a conocer que en Guanajuato ya se detectó el primer caso de viruela del mono y fue en un hombre de 54 años originario de León.

En entrevista durante su visita a Irapuato, Daniel Díaz informó que el caso fue detectado en el IMSS y los primeros datos dan cuenta de que se pudo haber contagiado en el extranjero.

"Se han estudiado sus contactos de esta persona, no tenemos más casos confirmados, hay dos casos más probables por el momento y que también están en estudio, pero no tienen riesgo de muerte, estamos dando un seguimiento muy puntual", dijo el Secretario de Salud.

Daniel Díaz Martínez dijo que esta detección fue posible, gracias al protocolo sanitario implementado en el estado, por lo cual este se mantendrá para detectar a tiempo casos de viruela del mono, pero también probables de Covid-19.

El Secretario de Salud comentó que las medidas sanitarias deben mantenerse, como el uso de cubrebocas, evitar el contacto con personas y realizar lavado frecuente de manos.

Explicó que a diferencia de la Covid-19, la viruela del mono se transmite por contacto directo con la persona infectada, ya sea por tocarla, tener contacto con heridas o incluso por usar la misma ropa; no obstante, no es tan transmisible como el virus SARS-CoV-2, aunque llamó a no relajar las medidas sanitarias.